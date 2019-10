Herfstwandeling NVWA in Alblasserbos

PAPENDRECHT • De IVN-werkgroep van de Natuur- en Vogelwacht 'De Alblasserwaard' (NVWA) organiseert op zaterdag 12 oktober een herfstwandeling door het Alblasserbos nabij Wijngaarden.

De wandeling start om 13.30 uur bij het Streeknatuurcentrum Alblasserwaard (SNCA) en duurt ongeveer twee uur. Vanwege het interactieve karakter is de wandeling geschikt voor alle leeftijden, ook voor gezinnen met kinderen die goed kunnen lopen. Het gebied is helaas niet toegankelijk voor honden. Kijk naar het weerbericht en zorg voor passende kleding en waterdichte schoenen.

Het najaar is de tijd van de kleurende en vallende bladeren, ochtendmist, spinnen en paddenstoelen. Het bos is ook de woonplaats van diverse dieren die vaak niet te zien zijn, maar wel diverse sporen nalaten. Onder leiding van twee ervaren IVN-natuurgidsen, Marionnel Meyer en Miriam Vermeij, gaat men deze middag op zoek naar de verschillende sporen die in het bos te vinden zijn. Ook wordt aandacht besteed aan de opbouw van het bos en de daarin voorkomende planten en bomen. Al met al een afwisselende wandeling met voor ieder wat wils.

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Voor en na de wandeling kan men nader kennismaken met het SNCA, waar men, voor eigen rekening, ook een drankje kunt nuttigen. Het SNCA ligt aan de Matenaweg 1 te Wijngaarden nabij het Alblasserbos. Telefoon: 0184-412618. Voor meer informatie over de NVWA: www.nvwa.eu.