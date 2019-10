Keukentafel van Doe Mee Molenlanden op Fokveedag

HOORNAAR • De keukentafel van Doe Mee Molenlanden staat op zaterdag 5 oktober op de Fokveedag in Hoornaar.

De tafel biedt koffie en het goede gesprek. Mensen kunnen met vertegenwoordigers van de plaatselijke partij sparren over de mogelijkheden van jouw ideeën in en met Molenlanden. "Natuurlijk willen we je ook uitleggen waarom wij in de raad gingen voor een bredere openstelling van de terrassen op zondag", meldt Wilma de Moel van Doe Mee Molenlanden.

Naast het gesprek is er ook de Boerenland Quiz, waarin kennis over onder andere de Fokveedag getest wordt. Er zijn twee kaaspakketten uit de streek als prijs (van leveranciers die ook elders op het terrein te vinden zijn).