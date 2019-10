Een eigen winkel voor Jaimy Bassa in Giessenburg

GIESSENBURG • Ze is nog maar 23, maar Jaimy Bassa uit Giessenburg opende deze week - naast de twee shop in shops die ze al runt - haar eigen winkel: Jaimy's Styling. Aan de Doetseweg maakt ze het aanbod van De Graanschuur en de Kolenbeurs nóg completer.

In een adembenemend tempo maakte Jaimy van een lege ruimte een sfeervol ingerichte woonwinkel. Nog geen twee weken geleden liet Jan Boer weten dat hij per direct een ruimte beschikbaar had. "Met heel veel hulp van mijn vriend en familie is het gelukt om alles af te krijgen", lacht Jaimy. "Het was hard werken, maar heel gaaf om dit vanaf nul op te bouwen. Daar krijg ik energie van."

Na haar opleiding tot interieurstyliste ging de Giessenburgse onderneemster aan de slag als freelancer. "Ik richtte winkels in, maar wilde al snel ook iets van mezelf hebben. Bij Loods5 in Sliedrecht en de Woonstore in Capelle aan de IJssel kreeg ik de kans om een shop in shop op te zetten. Daar heb ik alleen niet alle vrijheid, omdat ik rekening moet houden met het overige aanbod. En ik wilde graag direct contact met klanten hebben en ook dat kan daar niet."

Jan Boer

Ze droomde al van een winkel in haar woonplaats; een belletje van Jan Boer van De Graanbuurt zorgde twee weken geleden dat ze die kans kreeg. En die greep ze met beide handen. "Hier verkoop ik grote en kleine industriële meubels en woonaccessoires, origineel ingepakte cadeaus en een groot assortiment aan gekleurde kaarsen. Alles in robuuste en natuurlijke stijl. Het zijn voor het grootste deel producten waarvan maar een paar exemplaren zijn gemaakt, vaak met de hand. Dat maakt het extra bijzonder."

Advies

Zeker zo belangrijk: Jaimy staat klaar om klanten van advies bij het inrichten van hun woning of bedrijf te voorzien. "Of het nu gaat om welke kleur de muren moeten krijgen of dat mensen willen dat ik mee denk bij de complete inrichting, het kan allemaal. Het helpt vaak als iemand van buiten meehelpt om knopen door te hakken." Ze heeft er duidelijk zin in: "Eigen baas zijn, mijn eigen keuzes maken, klanten helpen hun huis nog mooier te maken; ik kan niet wachten."