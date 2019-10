Opening natuurgebied Giessenzoom op 8 oktober

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De inrichting van het natuurgebied Giessenzoom is klaar. Vorige week heeft gemeente Hardinxveld-Giessendam twee bruggen en een vlonder geplaatst. Daarmee is het gebied klaar om in gebruik genomen te worden door de omgeving. De opening is op dinsdag 8 oktober tussen 13:00 en 15.00 uur.

Door de aanpassingen in het gebied kunnen bezoekers er nu wandelen, picknicken, vissen of met de kano aanmeren. Ook loopt het Pelgrimspad door dit gebied. Dat is een lange wandelroute van Amsterdam naar het Belgische Visé.

Waterschap Rivierenland heeft twee poelen met natuurvriendelijke oevers aangelegd. Deze zorgen voor een goed leefklimaat voor allerlei planten en dieren. Het natuurgebied Giessenzoom maakt onderdeel uit van het Prachtlint. Dat is een lint van kleurrijke natuur door de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden die een bron zijn voor vlinders, bijen en andere insecten. De provincie Zuid-Holland schonk een bijenhotel voor het gebied.

Dinsdagmiddag 8 oktober openen heemraad Mathieu Gremmen en wethouder Jan Nederveen het gebied.