Raad Molenlanden kiest voor woningbouwlocatie Bleskensgraaf West

BLESKENSGRAAF • De nieuwe woningen in Bleskensgraaf komen aan de westzijde. De raad van Molenlanden stemde daar dinsdag tijdens de raadsvergadering unaniem mee in.

De partijen dienden een amendement in op het voorstel, waarin de locatie Bleskensgraaf West beperkt wordt tot de eerste drie percelen aan de westrand. Daarnaast droegen zij burgemeester en wethouders op om een integraal toekomstperspectief 2040 voor Bleskensgraaf te ontwikkelen.

'Daarin dient gefaseerde woningbouw ten noorden en ten zuiden onderzocht worden. Inbreiding in de kern mag niet ten koste gaan van het aanwezige groen en de speelvoorzieningen.' Jonette Korevaar (CDA): "Als je dat opoffert, krijg je het niet meer terug."

Eensgezindheid

De eensgezindheid om snel aan de slag te gaan was groot. Nadat het voorstel om ten westen van Bleskensgraaf te gaan bouwen in oktober vorig jaar door de raad van tafel was gehaald, ging er een jaar overheen. Het gevraagde nieuwe overleg met de inwoners werd ingevuld in maart, met een bijeenkomst van twee uur in dorpshuis De Spil.

Dat het zoveel maanden duurde om bij de oorspronkelijke locatie uit te komen, leverde tijdens de vergadering geen kritische reacties van raadsleden op. Sterker nog, Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) zag er het voordeel juist van in. "Het participatietraject dat we in zijn gegaan, heeft wel iets opgeleverd: we gaan nu een toekomstvisie voor Bleskensgraaf tot 2040 opstellen. Dat vinden wij winst."

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

De bijeenkomst in maart leverde als resultaat op dat de inwoners van het dorp graag woningbouw willen, maar dat niemand het in zijn of haar voortuin wil. Zo verzette een actiegroep zich tegen Bleskensgraaf West. Ruud van Rijn (Doe Mee! Molenlanden): "Het dorp is verdeeld, de raad is eensgezind. Wij nemen onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. Laten we snel gaan beginnen."

Om het bouwproject in gang te gaan zetten, trok de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van 50.000 euro uit.