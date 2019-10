Groen licht voor bouw twee woningen aan Noordzijde 36 in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Aan de Noordzijde 36 in Oud-Alblas mogen naast de huidige woning nog twee huizen gebouwd worden. De meerderheid van de raad ging daar dinsdag mee akkoord, tot verdriet van de inwoners van het dorp die tegen de bouwplannen protesteerden.

In juni boog de raad zich hier ook al over, maar gaf toen nog geen groen licht. Wethouder Arco Bikker moest met meer informatie komen om de raadsleden te overtuigen. Bij de verkoop van het perceel in 2016, dat eigendom was van de gemeente, was gesteld dat één of meerdere woningen erbij bouwen niet was toegestaan. Een aantal belangstellenden, ook uit Oud-Alblas, haakten daarom af.

Één van de meest belangrijke vragen: waarom wees het college een principeverzoek van de eigenaar voor de nieuwbouw eerst af en keurde het college het later goed? De komst van het Molenwaards Kookboek na het eerste principeverzoek bleek het antwoord. Ruud van Rijn (Doe Mee! Molenlanden): "Daardoor veranderde de situatie en gingen we van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits'."

Onhandig

Voor SGP en Progressief Molenlanden was dit verre van voldoende. Bas de Groot (SGP): "Het college heeft zeer onhandig geacteerd in dit proces. Zo is op een verzoek van de bezwaarmakers (zij verzamelden 297 handtekeningen van inwoners, red.) in augustus om het gesprek aan te gaan, niet eens gereageerd."

Waarop wethouder Arco Bikker reageerde: "Hoe ziet u zo'n gesprek dan voor zich? Moet ik met 297 mensen het overleg aangaan?" Hij stond op het standpunt dat de koper een risico nam en alle vrijheid had om zijn verzoek in te dienen. Paul Verschoor (Progressief Molenlanden): "Bij de verkoop is aan de belangstellenden geen enkele nuancering meegegeven dat dit eventueel kon. U toont weinig gevoel voor wat er in Oud-Alblas leeft."

Kwaliteitsslag

De ChristenUnie gaf ook geen groen licht, maar baseerde dat op hoe de woningen naast elkaar gebouwd zouden worden. "En er verdwijnt een stuk van het landelijke doorzicht", stelde Pieter van Bruggen. VVD en Doe Mee! Molenlanden gingen wel mee. Van Rijn: "Al draagt dit pijnlijke dossier niet bij aan het vertrouwen van inwoners in de politiek. Ik ben het met De Groot eens dat de wethouder het gesprek met de bezwaarmakers aan had moeten gaan."

Doorslaggevend was daarmee de stem van het CDA. Herman van de Water: "Voor dit perceel is het een kwaliteitsslag. En wat betreft het protest: driehonderd handtekeningen is op het totale aantal inwoners van Oud-Alblas maar een klein aantal."