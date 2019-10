Verbod op gebruiken lachgas tijdens evenementen in Molenlanden

MOLENLANDEN • Het gebruiken van lachgas tijdens evenementen binnen Molenlanden wordt verboden. Dat besloot de gemeenteraad dinsdag tijdens de raadsvergadering.

Het initiatief hiervoor namen CDA en ChristenUnie. Dagmar van den Herik (CDA): "Er zijn al lachgaspatronen gevonden in onze gemeente. Lachgas is zo beschadigend voor de gezondheid; ik zou me schuldig voelen als ik niet er alles aan zou doen om leeftijdsgenoten daarvoor te behoeden. Laatst heb ik nog een kennis verteld over wat voor lichamelijke schade je door het gebruik van lachgas op kunt lopen. Hij is er meteen mee gestopt. We kunnen niet wachten op landelijke maatregelen en moeten zelf actie ondernemen."

Landelijke overheid

CDA en ChristenUnie riepen burgemeester en wethouders op om het gebruik van lachgas te verbieden tijdens evenementen binnen Molenlanden. "Dit kan door een verbod van lachgas op te nemen in de evenementenvergunningen. Ook vragen we om te onderzoeken of via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de verkoop van lachgas aangepakt kan worden, bijvoorbeeld door een verbod op lachgas aan minderjarigen. En doe een oproep aan de landelijke overheid voor een landelijk verbod op het gebruik van lachgas."

De andere partijen ondersteunden het initiatief, al liet de VVD wel weten dat deze regelgeving eigenlijk bij de landelijke overheid thuishoort.

Tentfeesten

Burgemeester Dirk van der Borg ging eveneens mee met de motie van de twee partijen. "We herkennen de bezorgdheid rond lachgas ten volle. Het verbod op het gebruik van lachgas gaan we meenemen in het afgeven van vergunningen voor evenementen. Wel is het zo dat dat bij de tentfeesten, zoals die in onze gemeente regelmatig plaatsvinden, dit nu al in de huisregels is opgenomen."

"Of een verbod op de verkoop via de APV kan worden geregeld, is de vraag. Bij de APV gaat het om openbare orde en veiligheid en niet om gezondheidsrisico's." Een groot probleem is lachgas in Molenlanden nog niet, gaf Van der Borg de raad daarnaast mee. "Tot op heden valt het gebruik van lachgas in onze gemeente mee, meldt de politie mij. Laten we het vooral zo houden."