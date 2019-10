Werken aan de Hoogbloklandseweg in Hoogblokland

• De Hoogbloklandseweg in Hoogblokland. (Foto: Waterschap)

HOOGBLOKLAND • In opdracht van Waterschap Rivierenland en de gemeente Molenlanden starten begin oktober werkzaamheden aan de Hoogbloklandseweg in Hoogblokland.

Om het watersysteem toekomstbestendig te maken is het noodzakelijk een aantal duikerverbindingen onder de Hoogbloklandseweg te realiseren ter hoogte van Hoogbloklandseweg nummer 7 en 12. Voordat deze verbindingen kunnen worden aangelegd moet de ondergrondse infrastructuur (water en elektra) worden aangepast. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Vulpen uit Gorinchem in opdracht van Oasen en Stedin. De verwachting is dat de werkzaamheden circa tien weken duren.

Bereikbaarheid

Voor een deel van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat de weg in z'n geheel wordt afgesloten. Aannemersbedrijf van Vulpen stelt dan een omleidingsroute in. Het fietspad blijft voor fietsers toegankelijk en bestemmingsverkeer voor woningen en bedrijven blijft mogelijk.