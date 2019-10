Terrassen op zondag in Molenlanden uur eerder dicht

• De openingstijden van terrassen op zondag worden in Molenlanden beperkt. (Foto: WARREN GOLDSWAIN)

MOLENLANDEN • De terrassen in de gemeente Molenlanden moeten binnenkort een uur eerder dicht; in plaats van 0.00 uur komt de grens op 23.00 uur te liggen. De meerderheid van de gemeenteraad besloot dinsdag tijdens de raadsvergadering de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) daarvoor aan te passen.

De aanzet hiervoor gaven SGP, ChristenUnie en CDA, die via een amendement wilde regelen dat terrassen op zondag pas vanaf 12.00 uur open zouden mogen gaan in Molenlanden. Corné Egas (SGP): "Veel terrassen bevinden zich in de buurt van een kerk. Er zijn meerdere horecagelegenheden open, dus toeristen kunnen daar toch iets kopen als ze dat willen."

De andere partijen gaven daar geen steun aan. Mario de Lijster (Doe Mee! Molenlanden): "Er zijn geen problemen rond de terrassen die op zondag open zijn. Het lijkt ons duidelijk dat daar geen extra regels voor nodig zijn." En Bert Moret (VVD): "Ondernemers moeten de vrijheid hebben hier zelf over te beslissen."

Redelijk tijdstip

Bij monde van Ad van Rees kwam het CDA tijdens de vergadering met een verdere aanpassing van de openingstijden: de terrassen elke dag om 23.00 uur in plaats van om 0.00 uur sluiten. "Tot 0.00 uur openstellen leidt nu in sommige gevallen tot overlast." Een opmerking die ontkracht werd door onder anderen burgemeester Dirk van der Borg. "De overlastmeldingen die mij bekend zijn, spelen tussen 0.00 en 2.30 uur. Ik denk niet dat horecaondernemers er blij van worden als de sluitingstijd naar 23.00 uur gaat. 0.00 uur is een redelijk tijdstip."

Het aangepaste voorstel van het CDA - dat na een schorsing de sluitingstijd tot 23.00 uur alleen voor de zondag wilde laten gelden - kreeg steun van SGP en ChristenUnie en kreeg daarmee een meerderheid. Corné Egas: "Wij sluiten ons erbij aan. Ook wij hebben gehoord van de overlast van de terrassen."

Op een vraag van Harry Stam (ChristenUnie) hoe laat deze overlast plaatsvond, gaf Egas toe: "Dat was na middernacht." Ondanks deze bevestiging van wat de burgemeester had ingebracht, bleef ook de ChristenUnie achter het CDA-voorstel staan.

Problemen

Doe Mee! Molenlanden, VVD en Progressief Molenlanden zagen geen enkele reden om de sluitingstijd met een uur te vervroegen. Ook de openingstijd van 12.00 uur bezagen ze kritisch. "Verschillende terrassen in de regio gaan nu zonder problemen 's ochtends om 10.00 uur open. En hoe denkt u dit te gaan handhaven?"

Waarop Egas reageerde: "We gaan niet rondrijden om het elke zondag te controleren. Maar regel is wel regel; als er signalen komen uit de samenleving zullen we daarop reageren."