Nils Bakker uit Ottoland neemt afscheid van de brandweer

OTTOLAND • Vorige week heeft brandweerpost Brandwijk/Molenaarsgraaf met pijn in het hard afscheid genomen van de zeer gewaardeerde collega Nils Bakker.

Nils heeft een de brandweer bijna 35 jaar gediend en houdt het nu voor gezien, "Stoppen wanneer het nog leuk is, dan blijft de herinnering het best", aldus Nils.

In 1985 trad Nils aan bij de vrijwillige brandweer in Ottoland, bij het sluiten van post Ottoland heeft Nils samen met enkele anderen de overstap gemaakt naar post Brandwijk/Molenaarsgraaf. Nils kan als één van de weinige brandweermannen in de Alblasserwaard zeggen dat hij werd ingezet bij twee branden waarmee de NOS haar nieuwsbulletin opende; de brand van Ottoland in 1986 en de brand bij Montapacking in 2018.

Op 30 september werd Nils op zijn werk verrast en meegenomen voor een barbecue. Namens de post werd door de postcommandant Cees IJzerman een cadeau overhandigd.