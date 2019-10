Kerstmarkt bij Avonturenboerderij Molenwaard

GROOT-AMMERS • Van dinsdag 17 december tot en met vrijdag 20 december 2019 vindt op Avonturenboerderij Molenwaard de allereerste Boerenkerstmarkt plaats.

Tijdens dit sfeervolle evenement kunnen de gasten hun mooiste kerstcadeaus uitzoeken bij bijna 40 kramen vol streekproducten, brocante en heerlijke lekkernijen. Op donderdag 19 december en vrijdag 20 december is de Boerenkerstmarkt toegankelijk voor alle reguliere bezoekers.

Naast de markt is er nog van alles te beleven; zo kunnen de kinderen schaatsen, ponyrijden of tractor rijden, zijn er demonstraties én livemuziek. Natuurlijk is de Kerstman aanwezig en kunnen de gasten genieten van warme wafels, oliebollen, poffertjes of glühwein.

"Avonturenboerderij Molenwaard is geopend eind maart 2018 en intussen zijn al zo'n 260.000 gasten op bezoek geweest. Veel bezoekers kwamen in de zomer, maar met dit evenement willen wij laten zien dat ook de winter een fantastische tijd is om buiten te zijn en te genieten van een unieke sfeer met prachtig verlichte stallen, kraampjes met heerlijk eten en het entertainment wat op zeer hoog niveau wordt uitgevoerd. Zo wordt er op diverse plekken a capella gezongen, is er een akoestisch kersttrio aanwezig en zijn er boerenkartheatershows voor de kinderen. Naast dit alles zijn er wel 150 kerstbomen te vinden op het park die de kerstsfeer, samen met de schaatsbaan en kerstman, compleet maken", aldus directeur Michael van Hoorne.

De Avonturenboerderij is voor de Boerenkerstmarkt geopend vanaf 16:00 uur tot 21:00 uur. De entree bedraagt 5 euro en het parkeren is tijdens dit evenement gratis.

Bedrijven

Naast de particuliere bezoekers kunnen ook bedrijven hun kerstevenement in deze periode laten plaatsvinden op de Avonturenboerderij. De medewerkers kunnen zelf hun kerstpakket samenstellen door middel van kerstmunten en gelijktijdig genieten van een hapje en drankje. Voor de kerst zijn er diverse bedrijfsarrangement beschikbaar en te boeken op alle avonden in de week van 16 tot en met 22 december 2019.

Oproep standhouders

Voor de allereerste Boerenkerstmarkt is de Avonturenboerderij nog op zoek naar standhouders. Een kraam is gratis; het product wat de standhouder aanbiedt moet echter wel passen in de sfeer van deze kerstmarkt én hij/zij moet alle avonden (dinsdag t/m vrijdag; woensdag is een optie) beschikbaar zijn om op het park te staan. Stuur voor informatie of aanmeldingen vóór vrijdag 15 november 2019 een mail naar Info@Avonturenboerderij.nl.