Raad Molenlanden: carbidschieten op zaterdag als Oudjaarsdag op zondag valt

MOLENLANDEN • Carbidschieten op zaterdag als Oudjaarsdag op zondag valt; die ruimte gaat de gemeente Molenlanden bieden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

"Het carbidschieten is een traditie in verschillende van onze dorpen", stelde Corné Egas namens de SGP, die deze wijziging van de APV inbracht. "Maar het brengt jongeren in gewetensnood als ze Oudjaarsdag op zondag valt. Daarom willen we het via de APV geregeld hebben dat het in zo'n geval op zaterdag mag."

Op VVD en Progressief Molenlanden na gingen alle partijen hierin mee. Mario de Lijster (Doe Mee! Molenlanden): "Zelf woon ik in Goudriaan en ik weet dat een deel van de jeugd die aan het carbidschieten in Goudriaan en Ottoland deelneemt op zondag niet mee zou doen. Daarnaast kunnen mensen die de zondagsrust in ere houden de knallen niet ontlopen."