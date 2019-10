Raad Molenlanden neemt afscheid van raadslid Ruud den Haak (Doe Mee! Molenlanden)

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden nam dinsdag tijdens de raadsvergadering officieel afscheid van Ruud den Haak (Doe Mee! Molenlanden). Hij besloot eerder dit jaar om te stoppen als raadslid.

"Dat vinden we heel jammer", stelde burgemeester Dirk van der Borg. "Je bent een zeer gerespecteerd raadslid, iemand met overzicht die visionair kan denken én je hebt een groot sociaal hart." Den Haak kwam in de raad dankzij de voorkeursstemmen uit met name zijn woonplaats Streefkerk.

Berend Buddingh keek namens Doe Mee! met een knipoog alvast vooruit naar de volgende verkiezingen. "Andere partijen moeten niet de illusie hebben dat er in Streefkerk wat te halen valt; Streefkerk is van ons, met of zonder Ruud. En anders zetten we je gewoon weer op plek tien op de lijst."

Scoren

Ruud den Haak zelf gaf de raad een drietal lessen mee die hij in zijn jaren als raadslid oppikte. "Verkiezingen win je niet in de raadszaal, maar als volksvertegenwoordiger. Probeer te focussen op een onderwerp wat jou aan het hart gaat. En als laatste: politiek is een kwestie van de lange adem. Als je snel wilt scoren, ga dan voetballen."

Om af te sluiten met: "Het was heel mooi en eervol om raadslid te zijn, om deel uit te maken van deze club die het algemeen belang van onze gemeente behoudt."