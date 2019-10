Oud-inwoner Bleskensgraaf Pieter Verhoeve nieuwe burgemeester van Gouda

BLESKENSGRAAF/GOUDA • Pieter Verhoeve (38) wordt de nieuwe burgemeester van Gouda. De oud-inwoner van Bleskensgraaf verlaat daarvoor zijn huidige gemeente, Oudewater.

"De raad ziet in dhr. Verhoeve iemand die een communicatief, doortastend en verbindend burgemeester van Gouda kan zijn en die de gemeente Gouda verder kan brengen", zo vat dhr. De Koning, voorzitter van de vertrouwenscommissie, het oordeel van de gemeenteraad samen. "Door zijn jarenlange ervaring heeft dhr. Verhoeve niet alleen veel bestuurlijke ervaring opgedaan, maar neemt hij eveneens een uitgebreid bestuurlijk netwerk mee."

Zelf laat Pieter Verhoeve via zijn Facebookpagina weten: "Ik ben dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen en zie uit naar de samenwerking met de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Samen de gemeenschap en de regio dienen, hoe mooi is dat!? Gouda is een stad om van te dromen. (..) Het zal een intensieve periode worden voor ons gezin. De geboorte van onze vijfde dochter begin december, te zijner tijd verhuizen en het inburgeren in een nieuwe omgeving. Tegelijkertijd hebben we er veel zin in."

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de commissaris van de Koning aangeboden. De benoeming is definitief na ondertekening van het Koninklijk Besluit. De installatie van de nieuwe burgemeester vindt plaats op 13 november 2019.