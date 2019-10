'Protestactie boeren heeft kloof tussen boer en consument verkleind'

• De Alblasserwaarders die dinsdag per trekker naar het Malieveld in Den Haag gingen. (Foto: aangeleverd)

ALBLASSERWAARD • Vanuit de Alblasserwaard gingen dinsdag tientallen melkveehouders, loonwerkers en anderen uit de agrarische sector naar Den Haag om te protesteren. Een deel van hen ging met de trekker.

"Het is een superdag geworden, met heel veel positieve aandacht voor de boeren", zo vat Niek de Keizer samen. Samen met zijn ouders runt hij veehandelsbedrijf De Keizer Vee in Oud-Alblas. Hij was dinsdag één van de Alblasserwaarders die per trekker naar Den Haag reden en daarbij kozen voor de rijkswegen. Het zorgde voor een chaotische ochtendspits. "Maar de reacties die we kregen van mede-weggebruikers was voor honderd procent positief."

Residentie

Het duurde even, maar in de loop van de ochtend kwam de delegatie uit de Alblasserwaard aan in de residentie. Op het Malieveld voegden nog tientallen streekgenoten die per auto en openbaar vervoer waren gekomen zich bij hen. Ze maakten deel uit van in totaal 20.000 protesterende boeren.

"Er waren zo'n zesduizend trekkers", vult Niek aan. "We hebben een duidelijke boodschap afgegeven. Of het echt iets veranderd? Wat in ieder geval wel is gebeurd: de samenhorigheid tussen de verschillende onderdelen van de agrarische sector is heel erg versterkt. Dat is echt een meerwaarde."

Rebels

De Alblasserwaardse boer staat niet bekend als rebels. Maar de maat was nu vol, zo onderstreept de inwoner van Oud-Alblas. "De discussie rond stikstof, de plannen om de veestapel te halveren, waren de druppel die de emmer deed overlopen. Het zijn altijd de boeren. Neem Schiphol, waar zoveel CO2 wordt uitgestoten, maar waar geen enkele maatregel tegen genomen wordt. Boerenkinderen schamen zich soms op school om te vertellen wat hun ouders doen."

Hij noemt daarbij ook de kloof tussen boer en consument. "De protestactie heeft geholpen om die kloof een stuk kleiner te maken. Als je alleen al ziet hoeveel jongeren er in Den Haag bij waren, dat er op allerlei scholen kinderen met de traptrekker naar school gingen. Daar hebben we een forse stap in gezet."

Politie

Nog een factor die meewerkte om de dag tot een succes te maken: de houding van de politie. "Die hebben geweldig meegewerkt, ze waren op de snelweg en in Den Haag heel welwillend. Aan het einde van de week gaan we in Rotterdam bij de KLPD als dank een kaaspakket brengen namens de deelnemers uit de Alblasserwaard."

'En nu het einde van de dag nadert zijn we ontroerd', stelt een melkveehouders uit Oud-Alblas op Facebook. 'Ontroerd door de steun vanuit de samenleving, ontroerd door de warmte die voelbaar was, om de saamhorigheid, ontroerd dat iedere profielfoto veranderde in een trotse boer. Vandaag is duidelijk geworden dat de Nederlandse burger de boeren een warm hart toedraagt.'