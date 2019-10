Samen op Weg opent Kinderboekenweek

HOORNAAR • Op CBS Samen op Weg in Hoornaar is op dinsdag 1 oktober de Kinderboekenweek geopend.

Twee leerkrachten en twee biebmoeders speelden het prachtige boek De droomreis van neef Karel na tijdens een toneelstuk, terwijl dit voorgelezen werd door juf Marriëtte. Een leuk verhaal over een muis die de wijde wereld in wilde, maar stiekem op zolder ging zitten. Maar wel brieven schreef naar de muisjes die achter gebleven waren. Het thema van de kinderboekenweek is 'Reis mee'.