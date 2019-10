Arie Slob aan het roer bij de Zonnebloem

REGIO • Na een aantal maanden van waarnemend voorzitterschap door de lokale bestuurders is in de regiovergadering Alblasserwaard unaniem besloten de voorzittershamer in handen te leggen van mr. Arie Slob.

De in Noordeloos woonachtige Slob is, met zijn sociaal bewogen hart, geen onbekende in deze regio. Hij zal zich bij de Zonnebloem inzetten voor het continueren van de lopende zaken, zoals de regio-vakanties en theaterdagen voor de vele gasten, met een lichamelijke handicap. Daarnaast zal hij de toetreding van de afdeling Gorinchem, voorheen deel van Vijfheerenlanden, begeleiden en nieuwe initiatieven uitwerken.

Ook ziet hij in de omgeving een sterke toename van dementie onder de doelgroep en is daarom een groot voorstander van samenwerking met landelijke organisaties, zoals Alzheimer Nederland.

Naast de nu ingevulde vacature, is er ook plaats voor een nieuwe secretaris en een penningmeester.

Mensen die geïnteresseerd zijn in een van deze functies, kan contact opnemen met Siem Nulkes, districtshoofd Zonnebloem Zuid-Holland en Noord-Holland: 06-51616526 of Siem.Nulkes@zonnebloem.nl.