Nieuwbouw op locatie Nebestpand aan de Lek vordert

GROOT-AMMERS • De kinderen van Tim en Fleur Valckenier hebben op vrijdag 27 september de eerste wand geplaatst van een woonzorgcomplex in Groot-Ammers. Zoontjes Xem en Mack assisteerden bij het op zijn plaats brengen van een tussenwand.

De familie Valckenier kocht in 2015 het pand van Nebest, gelegen aan de Lek, bij het veer Gelkenes-Schoonhoven. In 2016 begonnen met slopen en asbestsanering. In 2018 kochten ze ook het woonhuis ernaast. Na een flinke verbouwing namen ze begin 2018 hun intrek in het huis. In de ijskoude nacht van 26 op 27 februari 2018 ging het bedrijfspand in vlammen op, het woonhuis bleef gespaard.

Appartementen en penthouses

Ondanks deze tegenslag houden ze vast aan hun plan op deze locatie een woonzorgvoorziening te realiseren, onder de naam Adeleck. Jonge en oudere mensen die zorg nodig hebben kunnen hier zelfstandig wonen, met de mogelijkheid gebruik te maken van professionele zorg. Er komen appartementen en penthouses, met balkons en uitzicht op de Lek en Schoonhoven.

Opening

Valckenier verwacht Adeleck in april 2020 te kunnen openen. "Mensen kunnen al inschrijven en de eerste optie's op appartementen zijn al genomen. Dit betreft vrijblijvende opties tot de mensen hun appartement gereed in de ruwbouw kunnen zien. Dan kunnen ze door hun appartement lopen en zien hoe het wordt."

Voor de kerst moet het nieuwe gebouw wind- en waterdicht zijn. Meer informatie: http://adeleck.nl.