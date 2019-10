Lek en Waard Wonen isoleert 500e woning

NIEUW-LEKKERLAND • Op donderdag 26 september is Lek en Waard Wonen gestart met het isoleren van de 500e woning in het bezit van de corporatie.

Ter gelegenheid daarvan ging directeur-bestuurder Adrie Tukker met een doos gebak op bezoek bij de huurder van deze woning en overhandigde hem een bos bloemen.

Ook de projectleider van Lek en Waard Wonen en de uitvoerende aannemer Bouwbedrijf Damsteegt waren aanwezig.

In de jaren 2016 tot en met 2018 heeft Lek en Waard Wonen circa 440 woningen geïsoleerd. In 2019 worden 181 geïsoleerd. In de jaren 2020 toto en met 2023 staan nog ongeveer 800 woningen op het programma.