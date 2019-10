Thirza de Jong uit Groot-Ammers verrast door klasgenoten

GROOT-AMMERS • Thirza de Jong uit Groot-Ammers is vorige week woensdag verrast door een aantal klasgenootjes.

Zij was net een paar dagen uit het ziekenhuis waar zij ruim een week heeft gelegen. Ze was heel ziek door een geknapte blindedarm. Toen zij in het ziekenhuis lag, was ze jarig ze werd 11 en of dat al niet rot genoeg was kon ze ook niet mee op schoolreis. Reden genoeg voor haar klasgenootjes om een verkoopactie te starten. Ze hebben middagen cakejes gebakken, kochten sinaasappels, druiven, appels en gingen langs de deuren om geld op te halen, zodat Thirza toch nog op schoolreis kon. Hoe geweldig is dat ze

De kinderen hebben 145 euro opgehaald. "Het geld is bedoeld zodat wij als gezin toch nog naar Duinrell kunnen omdat ze haar schoolreis heeft moeten missen", vertelt haar moeder Leonie de Jong. "Ze hebben het zelf bedacht en ik vind het zo bijzonder dat kinderen dit voor een klasgenootje doen."