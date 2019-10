Nieuw in Hoornaar: Fijnproevertje

HOORNAAR • Na Karin's Zonnestraal, Karin's Regenboog en Zorgbakkerij Peter van der Heul is het nog niet klaar voor Karin van der Heul en haar echtgenoot Peter. Samen met haar man komt ze met een nieuwe onderneming waarmee ze hulp wil bieden aan diegene die door anderen niet gezien worden: ''Mensen laten participeren, socialiseren en mee laten doen in de maatschappij. Dat is het grote doel.''

Fijnproevertje is een detailhandel, gevestigd aan het Dirk IV plein in Hoornaar, met een groot assortiment: ''Het is eigenlijk van alles wat. Van brood en kaas tot noten, chocolade en cadeauartikelen. Het is heel erg breed.'' De winkel is onderdeel van een groter bedrijf, VOF In het Morgenlicht: ''Tien jaar geleden ben ik een zorgboerderij gestart. Later volgde er ook een kleine bakkerij. Nu wilden we daar eigenlijk nog iets bij doen. Toen bleek dit pand leeg te staan en zijn we aan de slag gegaan.''

De motivatie achter haar werk en inzet kan ze simpel verklaren: ''Ik zou me geen mooier werk voor kunnen stellen dan dit. Hoe mooi is het om kinderen die overal klem lopen, niet geholpen worden en zich nutteloos voelen een kans te geven om wat te doen en leren. De jongste zorgvrager is vier jaar, de oudste 33. Iedereen is welkom.''

Fijnproevertje opende zo'n twee weken geleden haar deuren. Sindsdien stromen de positieve reacties binnen: ''We krijgen ontzettend veel leuke reacties. Mensen zijn erg blij en enthousiast, ze zijn blij dat er een nieuwe winkel in Hoornaar is gevestigd. Dat zijn wel fijne reacties.''

De onderneming heeft een christelijke identiteit, iets wat een fundamentele rol speelt: ''Dat vinden we erg belangrijk. Voor ons houdt dat in om te delen van de gaven die je hebt. Niet alleen geld, maar ook liefde en warmte. We willen mensen een plekje geven en staan open voor iedereen. De enige voorwaarde die we daaraan verbinden is respect voor elkaar."

Karin haalt veel voldoening uit haar werk. Ze hoopt samen met Peter en haar medewerkers de nieuwe winkel bij te laten bijdragen aan het voor haar belangrijkste doel: "Mensen te laten participeren, integreren en socialiseren in de maatschappij."

Openingstijden:

Maandag: Gesloten

Dinsdag: 08:30 – 12:30

Woensdag: 08:30 – 17:30

Donderdag: 08:30 – 17:30

Vrijdag: 08:30 – 17:30

Zaterdag: 08:30 – 17:30

Zondag: Gesloten

Website: www.karinszonnestraal.nl/fijnproevertje.

Telefoonnummer: 0183-785669. Bestellingen kunnen ook geappt worden naar: 06-38280254.