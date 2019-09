GIESSENBURG • Tijdens het jaarlijkse Giessenburg Open tennistoernooi was er ook dit jaar weer een verloting. De opbrengst van 705 euro werd direct na afloop van het toernooi geschonken aan de Stichting Zorghuis Giessenburg i.o.

De hoofdprijs, één minuut gratis winkelen bij AH De Kreij in Giessenburg, werd donderdagavond 26 september verzilverd. Egbert Meier was de gelukkige winnaar en hij gaf de prijs door aan zijn kleindochter Amber. Nadat ze de winkel vooraf verkend hadden, gingen ze samen aan de slag. Amber legde voor 63,98 euro in haar winkelwagen.