Geslaagde sponsorloop voor Muskathlon in Lexmond

LEXMOND • De plaatselijke predikant Piet Vroegindeweij is in actie gekomen voor de vervolgde christenen in Zuid-Korea. Regelmatig wordt de dominee in gesponsorde kleding hardlopend gesignaleerd om conditie op te bouwen voor de Muskathlon in dat land waaraan hij in april 2020 hoopt deel te nemen.

Voor de 42 kilometer lange Muskathlon hardlopen is veel geld nodig, het streefbedrag bij deelname is minimaal 10.000 euro. Dit sponsorgeld is bestemd voor Open Doors, die daarmee de vervolgde kerk in Zuid-Korea zal steunen.

Om ook de jeugd hierbij te betrekken werd afgelopen vrijdag op CBS Het Kompas een sponsorloop georganiseerd voor de kinderen uit groep 4 tot en met 8.

"De kinderen zijn heel gemotiveerd, vooral toen ik ze op school vertelde dat kinderen in dat land worden gepest als ze in God geloven," aldus Piet Vroegindeweij. De sponsorloop bracht ruim 1250 euro op.