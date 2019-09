Samenwerking Kon installatie en Wellant Ottoland

OTTOLAND • Op de Bossekamp in Ottoland wordt veel aandacht besteed aan het thema duurzaamheid. Dit thema is één van de speerpunten binnen het onderwijs.

Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven die veel kennis in huis hebben over dit onderwerp. Installatiebureau Kon uit Hardinxveld-Giessendam is daarom bereid om gastlessen te verzorgen over de nieuwste duurzame ontwikkelingen binnen de installatiebranche.

De eerste gastlessen zijn inmiddels gegeven. Volgens G. J. Kon zijn de leerlingen verbaasd over wat er allemaal al mogelijk is op dit gebied.