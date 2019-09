Postkantoor terug in Noordeloos

NOORDELOOS • Op dinsdag 8 oktober is het postkantoor weer terug in Noordeloos bij de Dick Voor Mekaar Shop. Het postkantoor is voor Dick en Femke Verspuij niet helemaal vreemd, want van 1994 tot 8 oktober 2010 was het postkantoor ook al in de Dick Voor Mekaar Shop. Na precies negen jaar is het postkantoor dus weer terug in de Dick Voor Mekaar Shop.

"Het was een keuze waar we wel even over hebben nagedacht. Hebben we nog wel tijd en ruimte voor een agentschap erbij? De vraag van onze trouwe klanten gaf de doorslag!

Het is toch zuur als je dier en tuin en hobby artikelen wel in je dorp kunt kopen en voor een postzegel naar elders moet? Kortom voor ons de reden om het dorpsleven toch instant te houden", aldus Dick en Femke. De openingstijden van het postkantoor zijn gelijk met de winkel. Zie ook de website: www.dickvoormekaarshop.nl.