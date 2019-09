Wat vinden jongeren in Vijfheerenlanden van klimaatverandering?

VIJFHEERENLANDEN • Bijna 71 procent van de jongeren in gemeente Vijfheerenlanden maakt zich zorgen om klimaatverandering. Sterker nog, 70 procent zou zelf best wat meer willen doen om die tegen te gaan.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 169 jongeren tussen de 16 en 26 jaar, dat de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) uitvoerde in opdracht van de gemeente. Met behulp van de online tool Swipocratie kregen de deelnemers diverse klimaatdilemma's voorgelegd én konden ze al 'swipend' aangeven hoe de gemeente moet verduurzamen.

De resultaten geven een uniek inkijkje in de belevingswereld van de nieuwe generatie.

Vaker met OV

Om onze energiebehoefte klimaatvriendelijker te maken, zijn er twee mogelijkheden: energie besparen en het restant duurzaam opwekken. Daarom werd jongeren eerst gevraagd welke duurzame keuzes zij zouden willen maken in het dagelijks leven. Wat blijkt? De meeste jongeren zijn best bereid om korter te douchen, vaker met het OV te reizen en minder kleding te kopen.

Maar minder vlees eten, of inleveren op die verre vliegvakantie? Dat is voor veel jongeren nu nog een brug te ver.

Dan de duurzame energie. Hoe en waar kan de gemeente Vijfheerenlanden die het beste gaan opwekken? Ook daarover kon worden gestemd in de Swipocratie, aan de hand van een reeks beelden. Ook daar hebben de jongeren duidelijke voorkeuren. Liefst 91 procent heeft geen problemen met zonnepanelen op woningdaken, en ook langs snelwegen (88 procent) mag zonne-energie worden geproduceerd.

Verder valt op dat de deelnemers windmolens best zien zitten: 71 procent zegt 'ja' tegen molens bij bedrijventerreinen, ook op weilanden (69 procent) mogen ze komen.

Windmolen

De jongeren kregen vervolgens een aantal dilemma's voorgelegd: want wat nou als je moet kiezen tussen twee opties met dezelfde energie-output? Ga je dan voor vijftien voetbalvelden vol zonnepanelen in plaats van één windmolen? Het antwoord is nee: 68 procent van de respondenten heeft dan toch liever de windmolen. Driekwart van de jongeren ziet daarbij liever één grote windmolen (150m) in het landschap, dan 300 kleine molens van 15 meter hoog.

Ontwerpen met jongeren

De campagne kent nog een vervolg: in de live-sessie op vrijdag 4 oktober kunnen jongeren zelf een ontwerp maken voor een energieneutrale gemeente. Daarom ook een oproepje: ben jij tussen de 16 en 26 jaar, woon jij in gemeente Vijfheerenlanden en wil je samen met andere jongeren aan de slag om een plan te maken over hoe we de gemeente van duurzame energie kunnen voorzien? Meld je dan aan voor de live-sessie via swipocratie@nmu.nl. Let op: er zijn beperkt plaatsen beschikbaar!

'Watt Nou' wordt georganiseerd met steun van de provincie Utrecht.