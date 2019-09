Thema-avond met Bert Reinds over geloof in de opvoeding

GIESSENBURG • Bert Reinds van Me and My House verzorgt op woensdag 9 oktober in De Rank in Giessenburg een avond over geloofsopvoeding.

In gesprekken met andere ouders ontdekken ouders die avond dat het met elkaar praten over de kinderen aanmoedigt om weer aan de slag te gaan als je het even niet ziet zitten. Daarnaast geeft Bert Reinds informatie. Het opvoeden van kinderen is natuurlijk meer dan het uitproberen en toepassen van methoden. Het met elkaar optrekken valt soms tegen, en het gedrag dat het kind laat zien, is niet altijd dat wat de deskundigen beloven. Dan is het fijn om ervaringen uit te wisselen. Samen met andere opvoeders, want er zijn nu eenmaal situaties waar je alleen of met z'n tweeën niet uit komt.

Deze avond (geloofs)opvoeding, gericht op ouders met kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar, staat onder leiding van Bert Reinds. Voor meer informatie: www.meandmyhouse.nl.

De Rank is te vinden aan de Dorpsstraat 55 in Giessenburg. Inloop is vanaf 19:45 uur, de start is om om 20:00 uur.