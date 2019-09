Veel activiteiten tijdens 107e Fokveedag Boerenlandfeest

HOORNAAR • Hoornaar is zaterdag 5 oktober het middelpunt van de streek. Als de weersomstandigheden meewerken, worden er ongeveer 10.000 bezoekers verwacht op de 107e Fokveedag Boerenlandfeest. En dat zijn lang niet allemaal boeren. Ook burgers en buitenlui kunnen zich op Fokveedag Boerenlandfeest uitstekend verpozen.

De rundveekeuring (in 2017 en 2018 gewonnen door Geertje 567 van maatschap Van Dijk – de Bruin uit Giessenburg) mag dan nog altijd het hart van de Fokveedag vormen, de toevoeging Boerenlandfeest staat er niet voor niks. Er is véél meer te beleven dan het voorbrengen van koeien in de ring.

Er zullen meer dan 225 koeien en pinken worden gekeurd. De inzenders van het rundvee zijn grofweg afkomstig uit de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard en het Land van Heusden en Altena.

NK-veebeoordelen

Het nationaal kampioenschap veebeoordelen is ook één van de opvallende onderdelen van de 107e Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar. De organisatie is in handen van het Nationaal Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) in samenwerking met CRV Holding. In de maanden voorafgaand aan het NK hebben 63 koeienkenners zich via regionale en provinciale voorrondes voor het kampioenschap geplaatst. Het deelnemersveld wordt gecompleteerd door Herre Kuiper, de winnaar van vorig jaar, die zijn titel mag verdedigen. De veebeoordelaars mogen niet ouder zijn dan 30 jaar.

Deels overdekt

Het evenemententerrein is in totaal bijna zeven hectare groot, waarvan circa 6500 vierkante meter overdekt is. Eén van de trekpleisters is de warenmarkt, die met zo'n 150 kramen weer volledig is volgeboekt. Daarnaast staan er meer dan 100 standhouders, variërend van mechanisatiebedrijven tot makelaars en van verzekeringsmaatschappij tot voerleveranciers.

Pauzeprogramma

Wie Fokveedag Boerenlandfeest zegt, zegt in één adem ook: middagpauzeprogramma. Geen wonder, want spektakel is jaarlijks gegarandeerd. Ook in 2019 weer. Tussen 12.00 en 13.15 uur krijgt het publiek drie optredens voorgeschoteld.

Een team van De Bonte Shetlander Hoeve uit Arkel zal een show verzorgen. Oftewel: een show uit eigen streek. Het showteam bestaat uit enthousiaste meiden van acht tot en met zestien jaar. De bezoekers in Hoornaar kunnen een show verwachten die door Ayla en Arwen Kapitein is geregisseerd en samen met het team tot in de puntjes is uitgewerkt. 'De uitbundigheid spat er vanaf', wordt gegarandeerd.

Stalhouderij Fa Teun Reedijk en Stalhouderij Vijfheerenlanden uit Tienhoven verzorgen een show met boerenwagens uit vervlogen tijden. De door paarden voortgetrokken boerenwagens rijden door de grote keuringsring, maar worden voor en na het pauzeprogramma op de Fokveedag ook tentoongesteld. De stalhouderij heeft onder meer Alblasserwaardse, Bommelerwaardse en Brabantse boerenwagens. Maar ook: arrensleden, trouw- en rouwkoetsen, postkoetsen, tilbury's, kerkbrikken, Friese sjezen en Assepoester-koetsen. De onderneming uit Tienhoven is ook in het bezit van een diligence van Van Gent en Loos die op het traject Utrecht-Gorkum heeft gereden.

HBC Stal geeft in het pauzeprogramma een twintig minuten durende paardenshow. De show is verdeeld in drie blokken: de fokkerijhistorie, springen en tuigpaarden voor de wagen. HBC Stal komt op veler verzoek naar Hoornaar. Directe aanleiding is dat Jan Schep in 2018 is verkozen tot Fokker van het Jaar en dat HBC dit jaar 50 jaar bestaat.

Streektent

Midden in de Streektent liggen de goudgele kazen te glanzen. Naast de kaas zijn ook vele andere verse, regionale producten te vinden in de Streektent.

Een aanrader voor 5 oktober is de Streeklunch. Je kunt in de Streektent je eigen lunch samenstellen met heerlijke streekproducten: broodjes, kaas, vlees, sap, hapjes, koffie, ijs, enzovoort. In de Streektent zijn strippenkaarten te koop waarmee je langs de kramen kunt gaan en de lekkerste hapjes voor je lunch kunt kiezen. De strippenkaart kost € 5,- en is te koop in de Streektent. Kun je niet wachten? Koop je strippenkaart dan bij de voorverkoopadressen of bestel hem via: streektentfokveedag@gmail.com.

Als extraatje: een bewaarservice, zodat je niet meer de hele dag met zware tassen hoeft te lopen.

Verder kun je gedurende de dag in de Streektent genieten van een wel heel bijzonder streekproduct: de Butter Beans. Dit trio, met roots in de Alblasserwaard, brengt muziek waar je vooral heel vrolijk van wordt. Met zang, gitaar, viool en banjo laten ze de bezoeker even alles vergeten. Laat je gewoon lekker meeslepen met de opzwepende en aanstekelijke muziek van de muzikale, ietwat gestoorde Butter Beans.

En wat is de Fokveedag zonder Fien & Teun? Om 11.00 uur verzorgen zij een optreden in de Streektent. Vervolgens sluiten zij af met een Meet & Greet.

Boerenkaas

Een Fokveedag Boerenlandfeest zonder kaas is geen Fokveedag. En dus zal de kaascommissie weer prominent aanwezig zijn op zaterdag 5 oktober in Hoornaar, ditmaal met onder anderen Evert Schönhage en vlogster Leoni.

De kazen worden vrijdag 4 oktober van 10:00 tot 12:00 uur gekeurd in Het Bruisend Hart in Hoornaar. Dit gebeurt door keurmeesters van de Bond van Boerderij en Zuivel. Op de Fokveedag zelf is de kaascommissie te vinden in de streektent. In een totaal nieuwe stand, letterlijk in het middelpunt. Vlogster Leoni zal beide dagen aanwezig zijn om de boerenkaas nog meer kleur te geven. Zaterdagochtend om 09:30 uur zal Evert Schönhage de Oktober Boerenkaasmaand promoten en onder de aandacht brengen, onder meer door een reusachtige boerenkaas door te snijden en te beoordelen. Schönhage is uitgeroepen tot de Beste Kaasmeester van de Wereld 2019.

En verder: Landbouwmachines; voorlichtingsstands; presentatie van geiten- en schapenrassen; kleindierenshow (Alblasserwaardshow) met meer dan 350 konijnen, kippen, sierduiven, cavia's en watervogels; premiekeuring fokvereniging Meerkerk en Omstreken (Shetlandpony's); kinderplein

Informatie

De 107e Fokveedag Boerenlandfeest wordt op zaterdag 5 oktober gehouden in Hoornaar en duurt van 09.00 tot 16.00 uur. De entreeprijs bedraagt 10,00 euro (vanaf dertien jaar); kinderen tot en met twaalf jaar hebben gratis toegang. Aan de kassa's kan worden gepind. Parkeren is gratis. Volg de bebording.

Voor meer informatie: www.fokveedag.nl.