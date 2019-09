Color Run in Ottoland brengt 1600 euro op

OTTOLAND • De Color Run die afgelopen zaterdagmiddag tijdens de Wielerronde van Ottoland gehouden werd, heeft 1600 euro opgeleverd voor Roparun.

Heel veel kinderen en ouderen hebben meerdere rondjes hardgelopen voor het goede doel.

Het wielercomité wilde graag meer publiek en meer beleving creëren rondom de ronde, gekoppeld aan een goed doel. De samenwerking met Roparun Team 135 Goudriaan zorgde daarom voor een spectaculair nieuw programmaonderdeel: de Color Run.

Roparun steunt verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld een dagje uit voor zieke kinderen of een vakantie voor mensen met kanker en hun familie. Maar het is meer dan dat, denk aan sportfaciliteiten op een oncologie-afdeling, workshops in een inloophuis, een aangename badkamer in een hospice.