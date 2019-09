Brandweer houdt laatste regionale kampioenschap in Streefkerk

STREEFKERK • Brandweer Zuid-Holland Zuid hield zaterdag het laatste regionale kampioenschap in Streefkerk.

De brandweerlieden van posten als Bleskensgraaf, Langerak-Nieuwpoort en Papendrecht kregen zoals gebruikelijk een complexe situatie voorgeschoteld. Zo moesten ze branden in een auto en op een ponton blussen, een drenkeling in de Lek redden en in het water een beklemde man bevrijden.

De wedstrijd vormde de afsluiting van de jarenlang gehouden regionale kampioenschappen. Door de teruglopende animo voor deze wedstrijden, besloot Brandweer Zuid-Holland Zuid er een punt achter te zetten.

Een uitgebreider artikel staat volgende week in Het Kontakt.