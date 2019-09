Inbraakgolf in Oud-Alblas; inbreker ontsnapt aan politie

OUD-ALBLAS • Oud-Alblas wordt sinds enkele weken, met name in de weekeinden, geteisterd door inbraken in schuren en werkbussen. in de nacht van vrijdag op zaterdag was het opnieuw raak langs de Noordzijde.

Rond 04.00 uur betrapte een boer een inbreker op zijn erf. De man schreeuwde zag de inbreker wegrennen. Met een politiehelikopter, buurtbewoners en met politiehonden is nog uitgebreid naar de inbreker gezocht, maar de man is niet meer aangetroffen.

Bij de inbraken worden vooral dure gereedschappen ontvreemd. De meeste inbraken zijn gepleegd op de Noordzijde en aan het Oosteinde.

Twee personen

Volgens de buurtbewoners gaat het waarschijnlijk om twee personen. Veel informatie over het signalement is nog niet bekend. Van de man die afgelopen nacht betrapt werd, is alleen bekend dat het om een getinte man gaat die mogelijk de weilanden is ingerend nadat hij betrapt werd.

Mensen die iets verdachts zien of horen, mogen altijd direct 112 bellen. Mensen die mogelijk meer informatie hebben over de reeds gepleegde inbraken, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Peter Stam