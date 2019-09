Vijf boetes bij grote alcoholcontrole in Schelluinen, Ottoland en Giessenburg

ALBLASSERWAARD • De politie deelde in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf boetes uit tijdens een grote alcoholcontrole in de gemeente Molenlanden.

De controle vond plaats op wegen in Schelluinen, Ottoland en Giessenburg. In totaal werden meer dan 600 bestuurders gecontroleerd. Vijf personen gingen in de fout en bliezen teveel. Twee van hen waren beginnend bestuurder. Zij krijgen een boete van het Openbaar Ministerie.