Goede gesprekken op dynamische bijeenkomst WIJIJ

MEERKERK • 'Verrassend leuke gesprekken', zo reageert een werkgever enthousiast op de recente bijeenkomst van WIJIJ in Leerdam-Oosterwijk.

Zo'n vijftig werkgevers en werkzoekenden ontmoetten elkaar en zijn bijgepraat over WIJIJ, het nieuwe platform voor arbeidsbemiddeling in de regio. Daarbij werden ze uitgedaagd om banen en kandidaten te benoemen in talenten, in plaats van opleiding en CV.

WIJIJ.nl (spreek uit: wij-jij) is een nieuw regionaal platform en brengt mensen en banen samen op basis van talent en passie. Deze vernieuwende visie spreekt duidelijk aan, zo blijkt uit de positieve geluiden op de bijeenkomst. 'Ik ging op pad met het idee, wat moet ik daar, maar ik heb hele leuke gesprekken gevoerd. Deze middag is heel laagdrempelig, je raakt makkelijk met kandidaten in gesprek. Mensen zijn veel spontaner dan in de gedwongen setting van een sollicitatie. Heel zinvol', vertelt een werkgever.

Met plezier

Ook de kandidaten reageren enthousiast. 'Ik sta hier helemaal achter. Aandacht voor talent, dat is mooi en helemaal terecht. Uit eigen ervaring weet ik dat wanneer je niet met plezier naar je werk gaat, het eigenlijk alleen energie kost en niets oplevert.' Veel werkzoekenden worden alleen al door het aanmaken van een profiel op WIJIJ.nl op nieuwe inzichten gebracht en gaan daarmee aan de slag.

Voor werkgever Cees Lagendijk van Gorkum.tv en C&W Groep is de bijeenkomst de eerste ervaring met WIJIJ. 'Ik sta er blanco in, maar ik laat mij niet leiden door diploma's, leeftijd, gender. Wat ik wel belangrijk vind is talent, drive en ambitie. Ik geloof zeker dat de WIJIJ-aanpak kan werken', vertelt Lagendijk.

7 november

Op 7 november is er een nieuwe bijeenkomst van WIJIJ voor werkgevers en kandidaten. Meer informatie op www.WIJIJ.nl of via 06-57632121.

Op de website kunnen kandidaten een profiel aanmaken om dit te delen in de Talentenpool. Inschrijven is gratis. Ook werkgevers vinden hier meer informatie hoe zij kunnen meedoen. WIJIJ koppelt mensen aan banen op basis van talent en passie on het motto 'word wie je echt bent'.