Paulusscratch in Grote Kerk Vianen

VIANEN • In de Grote Kerk van Vianen wordt zaterdag 5 oktober het boeiende Paulus Oratorium van Felix Mendelsohn-Barholdy uitgevoerd door dertig okest- en honderd koorleden die het meesterwerk in één dag zullen repeteren.

"In de muziekwereld heet dat een scratch", zegt dirigent en initiatiefnemer Piet C. den Uil uit Oud-Alblas.

"We gaan het moeilijke stuk op de dag van de uitvoering repeteren: 's morgens de koren, na de lunch de orkesten en ten slotte de koren en de orkesten samen. Dat vooral Messiah van Händel en ook wel de Mattheus Passion van Bach jaarlijks op meerdere plaatsen in scratchvorm worden gedaan, is vrij algemene praktijk. Dat geldt niet voor de Paulus. Dit werk wordt voor zover bekend niet eerder in scratchvorm plaats."

Den Uil is zeer goed thuis in alle facetten van de kerkmuziek. Hij heeft het Paulus Oratorium al drie keer gedirigeerd, onder andere met zijn eigen koor Cantate Domino uit Alblasserdam. "Maar het is de eerste keer dat ik een scratch doe."

Bewonderaar

Felix Mendelsohn-Bartholdy was de componist die in 1829 de in de vergetelheid geraakte Matthëus Passion van Bach na 79 jaar heeft herontdekt.

"Het Paulus Oratorium is een knipoog naar Bach", zegt Den Uil. Het Paulus Oratorium vertelt het prachtige verhaal over de apostel Paulus: over zijn bekering, zijn zendingsreizen en zijn brieven aan de christelijke gemeenten. Het stuk kent dramatische elementen, bijvoorbeeld het gedeelte waar de christelijke gemeenschap wordt geconfronteerd met de woedende massa. Het stuk is minder bekend dan de Matthëus of de Messiah. "Ik hoop dat het publiek zich meegevoerd voelt in het verhaal."

Koor en orkest

Het gelegenheidskoor tijdens de Paulus Scratch bestaat uit drie meer vaste kernen, komend van (voorheen) COV Laus Deo te Gouda, COV Ridderkerk en ROV Cantate Domino te Alblasserdam. Deze koren hebben het 'Paulus Oratorium' al een keer eerder in eigen verband ingestudeerd. Daarnaast hebben zich heel veel individuele koorleden aangemeld.

Den Uil: "Ze komen uit alle delen van het land: Van Flakkee, West-Brabant, het Westland, Midden-Holland, de Achterhoek tot zelfs in Friesland toe. De één heeft 'Paulus' al eerder in koorverband uitgevoerd, soms jaren geleden, de ander heeft zich de afgelopen weken door thuisstudie bekwaamd. De koorleden kennen elkaar dus niet." Solisten zijn Nanette Mans (sopraan), Sebastiaan van Lingen (countertenor), Sietse van Wijgerden (bas), Gerco Blom (tenor).

Heel bijzonder is volgens Den Uil de medewerking van het Gorcum Boys Choir van dirigent Jeroen Bal. Met een knipoog naar Bach's Mattheus Passion zullen zij tijdens het Paulus Oratorium de koraalmelodie 'Wir glauben' zingen in het vijfstemmig koordeel 'Aber unser Gott'.

Begeleiding

De begeleiding is in handen van een breed bezet gelegenheidsorkest van beroepsmusici met als concertmeester Marieke Booij en met Gerben Mourik aan het orgel. Den Uil: "De orkestleden bestaan voornamelijk uit beroepsmusici die bijvoorbeeld bij professionele orkesten als Ars Musica of Accompagnato spelen. Maar daarnaast hebben we via ons netwerk ook 'losse' musici benaderd. Ook enkele begaafde leerlingen met hun beroepsdocent doen mee."

Den Uil verheugt zich zeer op de uitvoering, hoewel hij beseft dat het heel veel van het koor, het orkest en van hemzelf zal vragen. De omstandigheden zijn prima. "De Grote Kerk is uitermate geschikt, de akoestiek is prima, evenals de faciliteiten waar we gebruik van kunnen maken."

Het concert begint om 19.30 uur. Er is ruimschoots gelegenheid voor ontmoeting in de pauze. De entree bedraagt 20 euro per persoon voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot 16 jaar; consumptie en programmaboekje inbegrepen. In Vianen kan men gratis parkeren op drie terreinen welke op een loopafstand van 5 tot 10 minuten van de kerk liggen. Nadere gegevens zijn op te vragen bij Paulusscratch@outlook.com.

door Dick Aanen