Initiatiefnemers plannen voor Slingelandse Plassen komen in oktober bij elkaar

GOUDRIAAN • De personen en organisaties die willen investeren in natuur- en recreatiegebied De Slingelandse Plassen in Goudriaan komen in oktober bij elkaar.

Dat meldt de gemeente Molenlanden. 'Alle initiatiefnemers zijn uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst die in oktober plaatsvindt. Na deze bijeenkomst informeren we de gemeenteraad over de aanpak en eerste resultaten. We denken in elk geval drie bijeenkomsten nodig te hebben om tot planvorming te komen.'

Op 12 maart is op uitnodiging van de gemeenteraad een gespreksavond voor geïnteresseerden gehouden met als doel de tot dan toe opgehaalde suggesties en ideeën te verrijken met andere en nieuwe initiatieven. De geleverde input vormt de basis voor een zo breed mogelijk gedragen op te stellen nieuw inrichtings- en beheerplan voor de Slingelandse Plassen.

Zorgvuldig

'Om tot deze plannen te komen is de tijd genomen om een zorgvuldig proces uit te stippelen, waarbij duidelijke afspraken vooraf, heldere communicatielijnen en het 'managen' van verwachtingen belangrijke uitgangspunten zijn', stelt de gemeente. 'Zo is duidelijk dat alleen personen en organisaties die bereid zijn te investeren in het gebied kunnen deelnemen met een initiatief. Dat kan een financiële bijdrage, maar ook een bepaalde inspanning zijn.'

Alle andere personen/partijen kunnen ook deelnemen aan de planontwikkeling, maar vanuit de rol van participant. 'Deze participanten kunnen het proces meemaken en reageren op plannen die de initiatiefnemers ontwikkelen. In oktober starten we ook met een nieuwsbrief waar iedereen zich (digitaal) op kan abonneren. Op deze manier kan iedereen de voortgang en de ontwikkelingen volgen.'