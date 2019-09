Molenlanden bespreekt APV; vloeken, carbid en terrassen op zondag

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden bespreekt op dinsdag 1 oktober tijdens een vergadering in het gemeentehuis van Hoornaar onder meer de APV. Geen vloekverbod, een ruime openstelling van terrassen op zondag en carbid schieten op zaterdag als zondag Oudejaarsdag is, zijn enkele belangrijke onderwerpen die dan aan de orde komen.

Voorgesteld wordt om in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) Molenlanden geen vloekverbod op te nemen. In de APV Molenwaard was dit artikel wel opgenomen, in de APV Giessenlanden niet.

Terrassen langer open

Verder wordt voorgesteld om in de nieuwe APV Molenlanden alle dagen dezelfde openingstijd voor terrassen te voeren. De openingstijden voor terrassen op zondag in de huidige APV's verschillen namelijk. In Giessenlanden mogen deze op zondagochtend open zijn, in Molenwaard mogen deze op zondag pas om 12.00 uur open. In de praktijk waren de terrassen op zondagmorgen in Molenwaard overigens al open.

Tevens wordt voorgesteld om in de APV Molenlanden op te nemen dat terrassen tot middernacht gebruikt mogen worden. In Giessenlandse APV was dit abusievelijk niet in de APV opgenomen. In Molenwaard was dit wel in de APV opgenomen. Dit wordt nu gelijkgetrokken.

Carbid

Daarnaast stelt het gemeentebestuur voor dat er op Oudejaarsdag geen carbid afgeschoten mag worden wanneer die dag op zondag valt. In dat geval moet carbid op zaterdag 30 december afgeschoten worden.

De vergadering op dinsdag 1 oktober begint om 19.30 uur.