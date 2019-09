Plannen molenstichting Simav voor bezoekersmolen in Streefkerk

STREEFKERK • Molenstichting Simav onderzoekt of de Achtkante Molen in Streefkerk in de toekomst gebruikt kan gaan worden als bezoekersmolen.

De molen is tientallen jaren verhuurd als recreatiewoning, maar de Simav heeft de huur aan de laatste huurder onlangs opgezegd. "Het interieur van dee molen is in de afgelopen jaren verslonsd", vertelt Peter de Waard, voorzitter van de molenstichting. "We hebben inmiddels de molen helemaal leeg gehaald, alle verbouwing uit de jaren zestig tot en met tachtig verwijderd en daarbij kwamen de monumentale onderdelen weer goed in het zicht. Zo vonden we bijvoorbeeld de oude bedstededeuren terug, maar de historische bedstede zelf is helaas verdwenen."

Opnieuw verhuren wil de Simav niet. Vanuit de PR-commissie kwam er het voorstel om er een bezoekersmolen van te maken. "De Achtkante Molen staat dichtbij Kinderdijk, de Koffie Molen (een kleinschalige horecagelegenheid langs de Tiendweg in een molenstomp, red.) is er pal naast, dus dat is een logisch idee. Sowieso is het Streefkerkse molencomplex te mooi om richting belangstellenden niets mee te doen. We zien inmiddels veel toeristen over de Tiendweg fietsen, dat geeft zeker mogelijkheden."

Miljoen

Maar Peter de Waard houdt wel een slag om de arm. Voor de toekomst is er zo'n 4 miljoen euro nodig om alle molens van de molenstichting in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden weer helemaal op orde te brengen. "De helft daarvan kunnen we via reguliere subsidies binnenhalen, maar er ligt nog een grote opgave. Het aanpassen van de Achtkante Molen om hem geschikt te maken voor toeristisch bezoek zal een forse investering zijn. Zo is er nog geen kraanwater en geen riolering, dus ook geen wc. We moeten wel prioriteiten stellen."