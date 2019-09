VHL Lokaal stoort zich aan slordige situatie begraafplaats Ameide

• De entree van de begraafplaats in Ameide. (Foto: Google Streetview)

• De entree van de begraafplaats in Ameide. (Foto: Google Streetview)

AMEIDE • De slordige situatie na de sloop van de aula van de begraafplaats in Ameide, is de fractie van VHL Lokaal een doorn in het oog.

Al geruime tijd geleden is de aula van de begraafplaats in Ameide gesloopt. De lege ruimte heeft in eerste instantie vol gestaan met onkruid, meer dan 50 cm hoog, maar nu wordt het regelmatig gemaaid.

"Er is dus laag onkruid wat absoluut geen mooie grasmat oplevert", meldt John van der Velden namens VHL Lokaal. "Naast dit onkruidveld ligt verhoogd straatwerk, in verhouding met het onkruidveld ruim 60 centimeter te hoog, onafgewerkt met stenen en dergelijke. Kortom een zeer slordig gezicht. Een afsluitend hekwerk om ongewenste activiteiten tegen te gaan ontbreekt."

VHL Lokaal wil van het gemeentebestuur weten of ze op de hoogte zijn van deze situatie en of ze bereid zijn om binnen afzienbare tijd deze onwenselijke situatie aan te pakken. De partij wil dat de begraafplaats er zo snel mogelijk weer fris en netjes bijstaat.