Stemperiode Rabo ClubSupport van start

SLIEDRECHT/REGIO • Ruim 150 verenigingen en stichtingen uit de regio hebben zich aangemeld voor Rabo ClubSupport, om aanspraak te maken op een deel van de winst van Rabobank Merwestroom. Leden van de bank kunnen van 27 september tot en met 11 oktober hun stem uitbrengen op hun favoriete club.

Als coöperatieve bank geeft Rabobank Merwestroom ieder jaar een deel van de winst aan verenigingen en stichtingen in de regio. Daarmee zet de bank de missie van Rabobank 'growing a better world together' kracht bij. Directievoorzitter Roelf Polman van Rabobank Merwestroom licht toe: "Om grote veranderingen teweeg te brengen en verbetering te realiseren, moet je kleinschalig en dichtbij beginnen, vinden wij. Hoe kan dat beter dan de club in de wijk te steunen? Verenigingen en stichtingen brengen mensen samen, bevorderen sociale ontwikkeling en talentontplooiing. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij."

De afgelopen periode konden clubs uit het werkgebied van de bank, die tevens lid zijn van de bank, zich aanmelden voor Rabo ClubSupport, met een specifiek bestedingsdoel. Ruim 150 verenigingen en stichtingen hebben daar gebruik van gemaakt. Alle deelnemers zijn te vinden op www.rabo-clubsupport.nl/merwestroom.

Leden van Rabobank Merwestroom kunnen van 27 september tot en met 11 oktober stemmen op hun favoriete club met het bestedingsdoel dat hen het meest aanspreekt. Na de stemperiode wordt een deel van de winst van de bank, die beschikbaar is gesteld voor Rabo ClubSupport, verdeeld naar ratio van het aantal stemmen. De top vijf clubs krijgen in de week van maandag 14 oktober hun cheque feestelijk overhandigd. De overige clubs kunnen tijdens de speciale inloopavond op dinsdag 22 oktober hun cheque ophalen op diverse locaties in het werkgebied van de bank.