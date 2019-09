Protest omwonenden tegen gemeentelijke woningbouwplannen Oud-Alblas Zuid

OUD-ALBLAS • Inwoners van Oud-Alblas hebben protest aangetekend tegen de plannen van het gemeentebestuur van Molenlanden om woningbouw ten zuiden van Oud-Alblas te onderzoeken.

Het gaat hierbij om bewoners van nieuwe huizen langs de Prinses Margrietlaan, die nu nog uitkijken over de polder. In hun 'achtertuin' zouden, naast het nieuwe dorpshuis De Beemd, de woningen kunnen komen te staan.

'Het lijkt erop dat u wilt onderzoeken of achter onze huizen, midden in het Groene Hart, een groot bouwproject kan worden gerealiseerd', stelt Cees Verkerk namens de bezwaarmakers. 'Ons antwoord daarop is simpel: nee, dat gaat niet.'

Bestemmingsplan

In de brief wordt verwezen naar het in 2015 vastgestelde bestemmingsplan. 'Waarom moet dan al na vier jaar op kosten van de inwoners een peperduur onderzoek uitgevoerd worden naar iets waarover we vier jaar geleden nog in een bestemmingsplan met elkaar hebben afgesproken dit niet te doen? Nee=nee!'

Alle ondertekenden hebben in 2015 op basis van dat bestemmingsplan een huis gekocht. 'Met de WETENSCHAP dat er niet gebouwd zou worden. Ook de projectontwikkelaar heeft op basis van die informatie de (hoge) prijs vastgesteld.'

Planschade

'De bouw van huizen midden in het Groene Hart, achter onze huizen, betekent voor ons dus een prijsimplosie, terwijl het bestemmingsplan de bouw van huizen rondom de Beemd niet toestaat. Het toch aanpassen van het bestemmingsplan resulteert in een grote planschade. Ook weer kosten die de gemeente (lees: belastingbetaler) zou moeten betalen.'

Een ander pijnpunt is het feit dat de omwonenden het nieuws over het onderzoek uit de krant moesten vernemen. 'En alhoewel ik reeds bekend ben bij de gemeente moet ik voor de derde keer via de media op de hoogte gebracht worden van ideeën van de gemeente met potentieel grote negatieve gevolgen voor het woongenot.'

Onbetrouwbare partner

Het is volgens de bezwaarmakers al de tweede keer dat een bestemmingsplan moet wijken voor plannen van de gemeente. 'Het spijt me het zo te moeten verwoorden, maar vier jaar na het vaststellen van het bestemmingsplan toont u aan dat afspraken met de gemeente Molenlanden naar hartenlust te grabbel gegooid kunnen worden en dus Molenlanden een onbetrouwbare en inconsistente partner blijkt. Dat moet veranderen.'

'In het Samenlevingsprogramma Molenlanden zijn twee speerpunten benoemd', laat het gemeentebestuur in een reactie weten. 'Onze inwoners en ondernemers vragen om extra inzet op woningbouw en verkeer en vervoer. Ook in het 100Waard gesprek in Oud-Alblas is de woningbouwbehoefte uitdrukkelijk aan de orde geweest. Het gemeentebestuur wil groei faciliteren zodat inwoners van Molenlanden in onze mooie gemeente kunnen blijven wonen. Oud-Alblas Zuid lijkt een kansrijke locatie om aan die behoefte te voldoen.'