Appeltje halen bij CDA tijdens paardenmarkten

VIANEN/AMEIDE • Inmiddels een leuke en lange traditie in Vianen en alweer het tweede jaar in Ameide: CDA Vijfheerenlanden deelt ook dit jaar tijdens de paardenmarkten in Vianen en Ameide op woensdagochtend 9 oktober en donderdagochtend 10 oktober meer dan 4000 heerlijke appels uit aan het publiek dat de Paardenmarkten bezoekt.

Iedereen die gezellig een appeltje mee wil eten of van gedachten wil wisselen met CDA Vijfheerenlanden, is van harte welkom. De appels worden uitgedeeld tussen 09.00 en 12.00 uur.

CDA Vijfheerenlanden wil de paardenmarkten aangrijpen om in gesprek te gaan met de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden. De nieuwe gemeente is nu bijna een jaar op weg en we willen graag weten hoe dat tot nu toe bevalt. Bestuur, leden, raadsleden en wethouders van CDA Vijfheerenlanden zijn aanwezig om met de inwoners van gedachten te wisselen of om vragen te beantwoorden.

Deze actie wordt mogelijk gemaakt door CDA Vijfheerenlanden in samenwerking met het landelijk CDA.