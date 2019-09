Weer toekomst voor manege De Schakel in Ameide

AMEIDE • Jaco en Eveline van der Zijden uit Ameide zochten een boerderijtje op De Veluwe en vonden een manege vlak bij huis: De Schakel aan de Broekseweg in Ameide. Ze hebben mooie plannen voor paardenliefhebbers.

Sinds juni vorig jaar zijn Jaco en Eveline eigenaar van De Schakel. Eveline komt al sinds haar kindertijd op de manege. "Vanaf mijn tiende kreeg ik hier rijles", vertelt Eveline in het kantoor, met uitzicht op de rijbak. "Later ben ik hier zelf rijles gaan geven."

Ook haar man Jaco groeide met paarden op, maar leerde pas later rijden. Hij vertelt: "Mijn vader had pony's en een paardje. Als ik tijdens vakanties mee ging met een buitenrit, zat ik te hotseklotsen in het zadel. Ik besloot lessen te nemen, ook omdat het leuk is om samen met Eveline een gedeelde hobby te hebben." Ook Jaco werd enthousiast over de paardensport. Samen kochten ze een paard: Vriend.

Pensionstal

Het echtpaar zocht een plek waar hun vloerenbedrijf Veelzijdig verder zou kunnen groeien én ze hun paard de ruimte kunnen geven. Na een zoektocht op de Veluwe vonden ze die plek aan de Broekseweg. Vanwege alle verbouw- en opknapplannen hebben ze het al een jaar lang razend druk. Jaco: "Het is ironisch dat we nu zelf een manege en pensionstal hebben, maar bijna geen tijd meer hebben om te rijden. Ik neem nog af en toe een springles of ga met Vriend naar het bos of de Lek." Eveline: "Ik rij ook weinig, we hebben het te druk, onder andere met ons vloerenbedrijf."

Verbouwing

Momenteel is De Schakel geen manege voor mensen zonder eigen paard of pony. Eveline: "De vorige eigenaar had alle manegepaarden en –pony's verkocht en was al gestopt met lesgeven. Op dit moment hebben wij dertig pensionpaarden, maar we willen ook de manege weer opzetten. We zijn nu nog aan het verbouwen. De rijbak willen we naar achteren brengen en daarnaast gaan we een tweede binnenbak bouwen."

Jaco: "We zoeken iemand met passie voor paarden die kan lesgeven en organiseren. En misschien wat kan doen op het gebied van social media en het bijhouden van administratie. Uit het dorp krijgen we best vaak de vraag: wanneer gaan jullie weer lesgeven?"

Geen tijd

Eveline zou best zelf rijles willen geven. "Maar daarvoor ontbreekt de tijd. We hebben het druk met ons vloerenbedrijf. Voor aannemers of woningcorporaties verhogen we galerijvloeren in flatgebouwen, zodat die levensloopbestendig worden."

Giessenruiters

Hoewel De Schakel dus nog volop in ontwikkeling is, gebeurt er al van alles op hippisch gebied. Eveline: "Rijvereniging De Giessenruiters geeft hier les aan leden. Dat zijn mensen die een eigen paard of pony hebben. Ook hebben we een ponykamp georganiseerd en wedstrijden gehouden op ons terrein. Zowel onderlinge wedstrijden als wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie."

Veel weiland

Bij eigenaren van paarden is De Schakel in trek vanwege de grote hoeveelheid weiland. "We hebben 13 hectare weiland en kunnen dus ook weidegang aanbieden. Er zijn mensen die hun paard zo natuurlijk mogelijk willen laten leven, samen met andere paarden, dag en nacht buiten. Dat kan bij ons ook. Voor deze dieren hebben we een schuilstal en ze kunnen onbeperkt hooi eten."

Begeleiding thuiszitters

De Schakel heeft ook een maatschappelijke functie. Die wordt ingevuld door Babeth Koller-Korevaar die met haar bedrijf Eigenzinnig Zorg jongeren opvangt die uitvallen op school. Zij biedt gespecialiseerde begeleiding en onderzoekt wat thuiszitters nodig hebben om weer naar school te gaan. Onder schooltijd helpen de jongeren met het verzorgen van de paarden en het onderhouden van het terrein. Babeth helpt hen om aan hun persoonlijke doelen te werken.

Paardenmarkt

Tijdens de paardenmarkt op donderdag 10 oktober in Ameide verzorgt De Schakel samen met De Giessenruiters van 14.30 tot 17.00 uur een show. Op woensdag 9 oktober leveren pensionpaarden van De Schakel en hun ruiters een bijdrage aan Paardenmarkt got Talent. Voor meer informatie: manegedeschakel.nl en eigenzinnigzorg.nl.