Sluipverkeer Meerkerk 'bar en boos'; gemeente bezig met maatregelen

• De Burgemeester Sloblaan in Meerkerk. (Foto: Bert Bons)

• De Burgemeester Sloblaan in Meerkerk. (Foto: Bert Bons)

MEERKERK • Het is volgens bewoners van de kern van Meerkerk de laatste tijd weer bar en boos met het sluipverkeer door het dorp.

"Duizenden auto's per dag trekken in de spits dwars door het dorp", weet R. Breeschoten, bewoner van de Burgemeester Sloblaan in Meerkerk. "Komend vanaf de Lakerveld, de Parallelweg, Blommendaal, rijden ze door de Gorinchemsestraat, Tolstraat en de Burgemeester Sloblaan, waar niemand 30 kilometer rijdt."

In het voorjaar heeft de gemeente Vijfheerenlanden een informatieavond belegd over het sluipverkeer, waarin maatregelen zoals een dynamisch verkeerslicht en een vrachtwagenverbod toegezegd werden.

"De verkeerslichten zijn aangepast en met het vrachtwagenverbod zijn we bezig", vertelt woordvoerder Marieke Kuysters van de gemeente Vijfheerenlanden. Voor een vrachtwagenverbod is een verkeersbesluit nodig en daarvoor moeten diverse stations gepasseerd worden. De politie moet ernaar kijken, evenals Rijkswaterstaat en het Waterschap voor advies. De gemeente hoopt nog dit jaar het verbod te kunnen instellen.

Er is volgens bewoner Breeschoten maar één optie die gaat werken: "Creëer op wat voor manier dan ook een rondweg en bestudeer ook een mogelijkheid om het industrieterrein op een andere manier goed bereikbaar te maken. Dus bijvoorbeeld niet via de Sloblaan en Parallelweg."

"Deze opties hebben we op dit moment nog niet in gedachten", reageert Marieke Kuysters van de gemeente. "Dit zijn grote maatregelen die heel duur zijn."