Raad wil voor beleid arbeidsmigranten meer duidelijkheid van wethouder

MOLENLANDEN • Molenlanden heeft meer tijd nodig voor het formuleren van beleid aangaande arbeidsmigranten. De beleidsnotitie hierover komt daarom nog niet aan de orde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 1 oktober, maar pas op dinsdag 15 oktober. Over de huisvesting van arbeidsmigranten op camping De Put in Ottoland spreekt de raad nog later, op dinsdag 29 oktober.

Vanwege de groeiende vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten willen burgemeester en wethouders van Molenlanden hiervoor regels op schrift stellen. Raadsleden willen voorkomen dat het bieden van woonruimte voor deze groep een aanzuigende werking krijgt voor arbeidsmigranten die buiten de gemeente werken.

Centraal huisvesten

Het college stelt voor arbeidsmigranten die kortere tijd in de gemeente verblijven centraal te huisvesten. Voor arbeidsmigranten die langere tijd blijven wil het college huisvesting mogelijk maken in de bestaande woningvoorraad in de kernen. Ook willen burgemeester en wethouders de mogelijkheid hebben om te sturen en handhaven.

Raadsleden somden een waslijst aan vragen op, variërend van: 'Wat is de noodzaak van deze beleidsnotitie?' en 'Wat voor type arbeidsmigranten huisvesten we nu?' en 'Wat is het beleid in buurgemeenten?'

Geen vuist

Wethouder Teunis Jacob Slob toonde naar de mening van de raad te weinig daadkracht. Corné Egas (SGP): "Ik zie nog geen vuist op tafel. U zegt niet: dit is het maximum aantal arbeidsmigranten dat we in Molenlanden willen. U bent een vriendelijke man, maar er zit een gevaar aan te komen. Ik zou graag een iets steviger toon van u willen horen."

Met een vriendelijke glimlach reageerde Slob: "Dat zal niet meevallen, maar ik vind het wel fijn dat u het zegt, want we zijn ook Gekke Henkie niet. We doen het voor de Molenlandse bedrijven. Afstemming moet je redelijk hard met elkaar afspreken. We hebben nog geen regionaal vastgesteld beleid. Gorcum heeft al wel beleid vastgesteld."

Pieter van Bruggen (CU): "Het gevoel bekruipt me dat we een problemen oplossen voor bedrijven en misschien ook nog wel voor bedrijven van buiten de regio."

Verordeningen

Egas somde voorbeelden van regels op die de gemeente zou moeten stellen. Zoals: "Maximaal 5 procent van de woningen in een woonstraat mag bewoond worden door arbeidsmigranten en er mogen geen woningen voor arbeidsmigranten naast elkaar staan. Dat moeten we opnemen in gemeentelijke verordeningen."

Keiharde afspraken

De VVD wil vermijden dat arbeidsmigranten overlast veroorzaken, dat ze teveel woningen onttrekken aan de woningmarkt en dat Molenlanden veel arbeidsmigranten gaat huisvesten die niet werken voor Molenlandse bedrijven. Bert Moret (VVD) vindt dat de gemeente ook moet afstemmen met de Drechtsteden en niet alleen binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. "In Bleskensgraaf zit ergens een groep arbeidsmigranten voor een bedrijf in Sliedrecht. Ik wil graag keiharde afspraken."

Seizoenswerkers

Berend Buddingh (Doe Mee) vroeg zich af of de gemeente beleid aan het creëren is 'voor de businesscase van de heer Kramer' (die op camping De Put in Ottoland arbeidsmigranten wil huisvesten, red.). Doe Mee stemt niet in met centrale huisvesting voor arbeidsmigranten die kort blijven. Buddingh: "Dan heb je het over seizoenswerkers. Maar is er in Molenlanden wel seizoensarbeid? Of gaan we een probleem oplossen voor de regio? Schelluinen West was een regionaal transportcentrum met schitterende doelen. Het is absoluut niet geworden wat ooit de bedoeling was. Laten we niet nog een keer zo'n fout maken."

Niet voldoende

Verschoor vroeg zich af of de beleidsnotitie van het college voldoende handvatten biedt om het initiatief voor De Put te beoordelen. Slob: "We willen eerst beleid vaststellen en vervolgens toetsing op een casus." Van Bruggen: "Ik denk dat dit niet voldoende is om De Put erlangs te leggen. Kunnen we niet beter het totale plaatje met elkaar bespreken? Kijk naar de voorstellen die zijn gedaan door de heer Egas."

Slob denkt dat de notitie voldoende kaders biedt, maar zei ook: "Ik hoor graag wat u nog mist." Verschoor: "Voorwaarden waaraan een locatie moet voldoen. Parkeerfaciliteiten, het maximum aantal arbeidsmigranten. Dan kun je op gegeven moment zeggen: het is voldoende."

Even bezinken

Na een uur debatteren concludeerde voorzitter Ruud van Rijn: "Deze discussie gaat lang duren. Is het niet zo dat we als raad moeten zeggen: wethouder laat dit nog eens even bezinken?" Egas bood aan: "Ik wil graag mijn aantekeningen aan de wethouder beschikbaar stellen om te kijken of u daar wat mee kan. Maximeer, normeer, geef de raad het gevoel dat de gemeente aan zet is."

Uitstel besluit

Burgemeester Dirk van der Borg droeg een suggestie aan. "Het gaat tijd vergen om dit zorgvuldig voor te bereiden. Laten we proberen op 15 oktober eerst over de notitie te spreken met normering erbij, vervolgens toetsen hoe dit past in het verhaal van De Put. En dit behandelen in één vergadering. Het is niet reëel om dit op 1 oktober al verder te bespreken." Buddingh: "Volgens mij kan het niet in één vergadering." Van der Borg: "De Put kan ook eind oktober."

Van Rijn: "Op 15 oktober komt de beleidsnotitie op de agenda, op 29 oktober praten we over De Put."