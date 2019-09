Theatervoorstelling (F)Linke Soep voor Molenlandse leerlingen

MOLENLANDEN • Basisschoolkinderen in Molenlanden kunnen in de week van 4 november gratis naar de kindervoorstelling (F)Linke Soep. De muzikale interactieve voorstelling gaat over de Plastic Soep en is een initiatief van de werkgroep duurzaam van dorpsoverleg Giessenburg. Al meer dan 1000 leerlingen zijn via de scholen opgegeven.

Alle scholen in de gemeente hebben het aanbod gekregen zich aan te melden voor de voorstelling. De scholen maken zelf de afweging of ze meedoen of niet.

"Wat een mooi initiatief van het dorpsoverleg Giessenburg om zo aandacht te vragen voor de plastic soep. Dit past volledig in de dorpsgericht werken gedachte van onze gemeente.", aldus wethouder Lizanne Lanser. "In Giessenburg staat duurzaamheid al hoog op de agenda. Inwoners zetten er echt samen de schouders onder. Kinderen kunnen, hoe jong ze ook zijn, al hun steentje bijdragen aan het verminderen van zwerfafval. En daardoor bijdragen aan een betere toekomst voor mens en dier."

Het verhaal

De voorstelling, verzorgd door Boomgaard Theaterproducties, wordt getoond in De Til in Giessenburg. Het is een spannend en groots verhaal over een drijvende vuilnisbelt die 34 keer groter is dan Nederland! "Kunnen de kinderen helpen de 'Plastic Soep' op te lepelen? En waar moet dat dan heen? Het is tijd om nu in actie te komen, alle zeilen bij!" is de oproep van het verhaal. Boomgaard Theaterproducties biedt de scholen ook een lesbrief aan, waarin opdrachten rondom het thema plastic soep staan. De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Molenlanden, reinigingsdienst Waardlanden en de Til Groep.

Voor iedereen

Andere geïnteresseerden en bijvoorbeeld kinderen die niet in Molenlanden naar school gaan, kunnen zich aanmelden voor de gratis woensdagmiddagvoorstelling op 6 november van 13.30 tot 14.20 uur. Dit geeft iedereen de kans om de voorstelling bij te wonen. Ook kan het leuk zijn voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan. Uiteraard zijn begeleiders van de kinderen ook welkom.

Meer informatie

Alle basisscholen in Molenlanden kunnen ingaan op de uitnodiging door voor 1 oktober hun interesse aan te geven. Op volgorde van inschrijving worden de voorstellingen ingedeeld. De scholen moeten zelf voor vervoer zorgen.

Aanmelden voor de woensdagmiddagvoorstelling of voor meer informatie kan bij Arie van den Berg van de gemeente Molenlanden, via e-mail arie.vandenberg@jouwgemeente.nl. Met vragen kan ook gebeld worden via telefoon 06-51976431.