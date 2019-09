Schaamte, zorgen en hartzeer rondom Park DoetActief in Giessenburg

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft een probleem op het gebied van projectbeheersing. Dat concludeerden raadsleden en wethouder Bram Visser dinsdagavond tijdens het debat over het door het college gevraagde extra budget van ruim 1,1 miljoen euro voor het Park DoetActief in Giessenburg.

In het park aan de Kerkweg worden momenteel een sporthal en voetbalaccommodatie gebouwd. Ook zwembad de Doetse Kom krijgt hier een nieuw gebouw. Raadslid Jan Lock sprak over een 'dossier met hoofdpijn en hartzeer'. "Het college stelt ons voor een groot dilemma", aldus Lock. "Bij aanvang zeiden we: we willen best investeren, maar niet op kosten van de hele gemeente. Dit is al de derde budgetverhoging."

Geen duidelijkheid

Bij de vorige verhoging van het budget stelde de SGP: 'Dit is de laatste die we kunnen toestaan.' Lock: "Er is geen duidelijkheid over maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. Daarom staan we niet te trappelen om in te stemmen." Toch wil de SGP de verenigingen niet het kind van de rekening laten worden.

Kapitaalvernietiging

Diverse raadsleden spraken over 'een voldongen feit', aangezien de nieuwbouw al halverwege is en er sprake zou zijn van kapitaalvernietiging als de raad er nu de stekker uit zou trekken. Pijnlijk vond de raad het vooral dat het extra geld nodig is omdat er fouten zijn gemaakt in de planning en budgetbeheersing. Harry Stam (CU): "Hoe is het mogelijk dat voorzienbare kosten niet eerder zijn meegenomen? Op welke manier is professionele projectbeheersing nu ingebed in de controlecyclus?"

Doorzetten

Bert Snoek (VVD) was nog het meest positief. "Dit is een zeer mooi plan. Er is saamhorigheid en draagvlak in de gemeenschap van Giessenburg. Je moet doorzetten. Ik wil wel weten welke planning er voorligt, met harde data. En zijn we er nu eigenlijk wel?"

Dat laatste wilde ook Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) wel eens weten. "Hebben we nu alle tegenvallers in beeld? En welke lessen leren we hiervan? Want we zijn ook bezig met een nieuw gemeentehuis, ook een omvangrijk project."

Geen rem

Berend Buddingh (Doe Mee) viel hem bij. "Volgens mij is dit niet het moment om projecten van rond de 10 miljoen te gaan doen." Ook zei hij: "De kern van het probleem is dat er geen rem op zat. Hier kon alles. Steeds meer verenigingen werden erbij betrokken, die steeds hun eigen wensen hadden."

Bezwaard gemoed

Wethouder Bram Visser trok het boetekleed aan: "Voor u staat een wethouder met een bezwaard gemoed. U hebt gelijk in uw reacties. In februari/maart werd duidelijk dat het plan het niet zou redden met het toegekende budget van 9,4 miljoen euro. Pijnlijk. Zelf ben ik daar ook chagrijnig over."

Visser beloofde maatregelen voor versterking van het project. "Het ambtelijk opdrachtgeverschap hebben we versterkt. In de stuurgroep hebben we frequenter overleg. Door mijzelf is er meer actie richting de projectleider; het is inmiddels de derde projectleider die erop zit. Ook is er versterkte sturing in de stuurgroep. We werken aan professionalisering van onze ambtenaren."

Toekomst

Stam wilde graag weten hoe hoog de post onvoorzien nu is. "In uw tekst staat dat we het over de afronding van het project hebben. Dat is toch niet zo?" Visser: "Niemand kan in de toekomst kijken. De kans dat ik nog keer moet terugkomen bij u als raad schat ik rond de 10 procent." Waarop Buddingh sceptisch reageerde: "De wethouder geeft een garantie tot de volgende tegenvaller."

Motie

Lock was nog niet gerustgesteld. "We overwegen met een motie te komen waarin projectbeheersing verbreed wordt naar grote projecten. En we willen met de raad in debat over de vraag: hoe kunnen we dit voorkomen in de toekomst? Er komen meer grote projecten aan. Ik schaam me naar de gemeenschap toe. Het prijskaartje wat eraan hangt staat niet in verhouding tot wat we destijds wilden bereiken."

De SGP wil weten hoe het college iets denkt te gaan doen aan risicobeheersing. "Als we hierover een goed debat voeren en het college meekrijgen, weet ik in ieder geval dat het niet voor niks is geweest", aldus Lock. Hij kreeg bijval vanuit de raad.

Volgende raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 1 oktober bespreken raad en college het extra budget voor Park DoetActief opnieuw.