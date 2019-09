Stichting VijfheerenlandenNet stopt met initiatief voor aanleg glasvezel

VIJFHEERENLANDEN • De Stichting VijfheerenlandenNet stopt voorlopig met haar burgerinitiatief om glasvezel in heel Vijfheerenlanden aangelegd te krijgen. Na vele verwoede pogingen is het de Stichting niet gelukt om de financiering voor het project rond te krijgen.

Dat meldt de stichting op de website. 'Er loopt nog een traject met een landelijk opererende marktpartij. Deze is thans in contact met de gemeente Vijfheerenlanden over het opstellen van een convenant. Dat zal nog wel enkele maanden duren voordat dit tot afronding komt.'

Inmiddels is Glasvezel Buitenaf in een aantal gebieden gestart met de aanleg. 'Zij hebben aan de bewoners in die gebieden ook een brief gestuurd om zich aan te melden en zeggen nu ook toe om glasvezel aan te leggen in de kernen. Wij laten de bewoners die zich aangemeld hebben bij Stichting VijfheerenlandenNet vrij om een keuze te maken om zich aan te melden bij Glasvezel Buitenaf.'