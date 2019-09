Politie zoekt meisje na aanrijding in Arkel

ARKEL • Twee fietsers kwamen maandag op de Vlietskade in Arkel met elkaar in botsing. De politie zoekt één van de betrokkenen, een meisje van 14 à 15 jaar.

Het ongeval gebeurde rond 15.40 uur, op de Vlietskade te Arkel ter hoogte van het crossterrein. Een man stopte daar en stapte van zijn fiets af. Hierbij kwam hij in een aanrijding met een meisje, waardoor de man ten val kwam.

In eerste instantie leek het mee te vallen, waardoor er tussen beide partijen geen gegevens zijn uitgewisseld. 'Het meisje had zich wel om hem bekommerd, maar gelet op het gesprek wat heeft plaats gevonden, heeft het meisje mogelijk gedacht dat het allemaal wel mee viel en is hierna weggefietst', meldt de politie.

Rechterenkel gebroken

Thuis bleek de man behoorlijke pijn te krijgen en is naar de huisartsenpost gegaan. Daar bleek dat meneer onder andere zijn rechterenkel had gebroken.

De politie zoekt daarom het meisje wat betrokken was bij de aanrijding. 'Zodat beide partijen met elkaar in contact gebracht kunnen worden om onder meer een schadeformulier in te vullen.'

Paardenstaart

Het ging vermoedelijk om een scholiere van ongeveer 14 à 15 jaar met een paardenstaart en een bril met ronde glazen. Zij wordt verzocht contact op te nemen met de politie. 'Datzelfde geldt voor getuigen van de aanrijding, onder wie een man die de hand van het slachtoffer heeft verbonden. Deze man reed in een bestelbus en is gestopt om te helpen.'

Contact opnemen kan via 0900-8844, onder vermelding van het BVH-nummer 2019287566.