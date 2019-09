VUREN • Zaterdag 12 oktober komt steeds dichterbij en dat betekent dat het bijna tijd is voor het gezelligste en leukste festival van Vuren en omstreken: het Spiegeltent Festival! Verdeeld over vijf area's komt er een scala aan artiesten naar het prachtige Lingebos om er samen met maar liefst 5.000 bezoekers een onvergetelijke dag van te maken!

Speciaal voor alle bezoekers hebben we een aantal belangrijke informatie verzameld zodat jij goed voorbereid naar het festival kunt komen. Lees op www.spiegeltentfestival.nl écht alles wat jij als bezoeker moet weten, bekijk de plattegrond en blijf op de hoogte over het laatste nieuws.

Openingstijden

Het Spiegeltent Festival opent dit jaar de poorten al om 16:00 uur. Alles wijst er op dat het Spiegeltent Festival dit jaar gaat uitverkopen, de organisatie raad je dan ook aan om écht vroeg te komen om eventuele drukte bij de poorten te voorkomen.

Programma

Zanger Kafke, Freddy Moreira, Mental Theo en DJ Galaga, dat zijn slechts enkele namen die voorbij gaan komen op het Spiegeltent Festival. Kom vroeg, eet een lekkere snack op het vernieuwde foodplein en mis niks van de spetterende optredens die wij voor jullie in petto hebben.

Locatie

De locatie is magisch en betoverd te noemen en is volgens de organisatie misschien wel de mooiste locatie van Nederland; het Lingebos in Vuren. Omringt door de vele grote bomen en struiken die door licht-en visuele effecten in de avond prachtig tot leven komen. Zie jij het al voor je?

Parkeren

Let op! Dit jaar hebben we wegens omstandigheden een andere auto parkeerplaats moeten regelen. Volg ten alle tijden richting het festivalterrein de signing-borden om op de juiste plek uit te komen. Houdt er ook rekening mee dat het nog een stukje lopen is vanaf de parkeerplaats naar het festivalterrein. Kun je met de fiets komen? Dan is dat zeker iets wat de organisatie je wilt aanraden. Fietsen kunnen direct naast het festivalterrein gestald worden.

Uitbreiding Festivalterrein

Wist je trouwens al dat het Spiegeltent Festival dit jaar een extra area heeft? Doordat de enorme bezoekers groei de afgelopen jaren heeft de organisatie opnieuw het festivalterrein vergroot wat ten goede komt van de ruimte en de sfeer. Met het plaatsten van een extra outdoor podium kan je nu ook dus in de buitenlucht helemaal uit je dak gaan!

Ticketverkoop gaat hard!

We verbreken opnieuw alle verkoop records met het Spiegeltent Festival. De laatste ticketfase is pas een paar dagen aan de gang en ook daar is nu al ruim 85% van verkocht! Heb jij nog geen tickets maar wil jij wel een onvergetelijke avond meemaken op het Spiegeltent Festival in het Lingebos? Scoor dan NU je tickets á 22,50 euro (ex. fee) op www.spiegeltentfestival.nl!