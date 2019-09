Rabobank Merwestroom organiseert duurzame week

REGIO • In de week van 7 tot en met 11 oktober organiseert Rabobank Merwestroom diverse evenementen in de regio. Voor jong en oud, particulier en ondernemer. Allemaal in het thema duurzaamheid. Onder de noemer 'Doe toch duurzaamweek' wil de bank de regio stimuleren duurzaam te denken en doen.

Ieder jaar organiseert Rabobank Merwestroom in deze periode diverse activiteiten, in het kader van de jaarlijkse Week van de Coöperatie. Dit keer heeft de bank besloten het thema duurzaamheid centraal te stellen. Directievoorzitter Roelf Polman licht toe waarom: "Duurzaamheid is een populaire term. Toch weten veel mensen niet wat ze er concreet mee aan moeten. Hoe kun je bijvoorbeeld duurzaam wonen en ondernemen? En hoe kun je kinderen bewustmaken van het belang van duurzaam leven? Op dit soort vragen geven we antwoord tijdens deze week. We willen vooral laten zien dat duurzaam denken en doen helemaal niet moeilijk hoeft te zijn."

Op dinsdag 8 oktober vindt 'Duurzaam wonen doe je zo' plaats, vanaf 19.00 uur in de Lockhorst in Sliedrecht. Speciaal voor alle woningeigenaren in de regio die geïnteresseerd zijn in duurzaam wonen en (ver)bouwen. Er vinden twee presentaties plaats, verzorgd door GreenHome en Lodewijk Hoekstra, die naast bekende tv-tuinman vooral voorvechter van een duurzamere wereld is. Tevens is er een informatiemarkt met bedrijven uit de regio die duurzame producten en diensten verkopen, de drie gemeentes Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Molenlanden en financieel adviseurs van de bank zelf. Hier kunnen de aanwezige woningeigenaren al hun vragen stellen en advies inwinnen.

Op woensdag 9 oktober zet de bank alle kinderen en jongeren uit de regio in het zonnetje. Van 13.00 tot 17.00 uur is er een activiteit bij Avonturenboerderij Molenwaard, voor kleine kinderen van 0 tot 8 jaar en hun (groot)ouders. Tijdens 'Fien en Teun meets PinPin' ontdekken kinderen spelenderwijs dat voedsel veel te lekker is om weg te gooien. Later op de dag, van 16.00 tot 18.00 uur, is er ook een mountainbike clinic bij mountainbiketerrein Noordeloos. Speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Op donderdag 10 oktober is het de beurt aan het bedrijfsleven. Tijdens een nieuwe editie van Company & Co wil Rabobank Merwestroom ondernemers uit de regio motiveren duurzamer te ondernemen. Gastspreker Jaap Korteweg, beter bekend als de Vegetarische Slager, doet zijn inspirerende verhaal. Company & Co is uitsluitend voor ondernemers en vindt vanaf 19.30 uur plaats in Schaapskooi Ottoland.

Deelname aan alle activiteiten van 'Doe toch duurzaamweek' is gratis. Het aantal plekken is echter beperkt. Aanmelden is daarom verplicht, via www.doetochduurzaamweek.nl.